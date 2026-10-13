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Uhapšen muškarac, oduzeta marihuana

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13.10.2026 10:21

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полиција дастер службеници МУП-а
Foto: ATV

Muškarac S.F. iz Kotor Varoša uhapšen je nakon što je u pretresu njegove kuće policija pronašla i oduzela 25,5 grama marihuane.

U PU Banjaluka navode da je S.F. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet droga i omogućavanje uživanja droge.

”Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Kotor Varošu, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršen izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata u Kotor Varoši kojom prilikom je pronađena i oduzeta marihuana ukupne, bruto mase oko 25,5 grama”, saopštila je PU Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv S.F. biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

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Tagovi :

Kotor Varoš

marihuana

zaplijenjena marihuana

hapšenje

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