Uhapšen muškarac, oduzeta marihuana

Muškarac S.F. iz Kotor Varoša uhapšen je nakon što je u pretresu njegove kuće policija pronašla i oduzela 25,5 grama marihuane.

U PU Banjaluka navode da je S.F. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet droga i omogućavanje uživanja droge.

”Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Kotor Varošu, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršen izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata u Kotor Varoši kojom prilikom je pronađena i oduzeta marihuana ukupne, bruto mase oko 25,5 grama”, saopštila je PU Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv S.F. biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.