Posvađala se sa momkom u autobusu, pa lažno prijavila da ju je oteo

Opštinski sud u Rijeci osudio je 26-godišnju djevojku koja je nakon svađe s dečkom pozvala policiju i lažno prijavila da ju je oteo.

Prema navodima iz presude, cijeli incident dogodio se 17. marta 2025. godine, tokom putovanja autobusom iz Karlovca prema Poreču.

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Ona i njen partner posvađali su se zbog ljubomore, nakon čega je oko 17.20 časova pozvala policiju i prijavila otmicu. Sud je utvrdio da je bila potpuno svjesna da njena prijava nije istinita.

Policiji davala lažne lokacije

Nakon što su oko 18.30 časova izašli iz autobusa na odmorištu "Vrata Jadrana", nastavila je telefonsku komunikaciju s policijom.

Tokom razgovora navodila je različite lokacije na kojima se navodno nalazila. U jednom trenutku tvrdila je da je i dalje u autobusu, a zatim da se nalazi u automobilu na Istarskom ipsilonu. Policijska patrola hitno je upućena na teren kako bi je locirala.

Dvojica policajaca svjedočila su na suđenju da su detaljno pretraživala područje odmorišta i da su par na kraju pronašli iza jedne cisterne. Oboje su bili pod vidnim dejstvom alkohola.

Nije bilo ni traga otmici

Jedan od policajaca izjavio je da na mjestu događaja ništa nije ukazivalo na to da je djevojka oteta niti da se njen partner prema njoj ponašao nasilno ili neprimjereno.

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Prema njegovom svjedočenju, ona uopšte nije djelovala kao da joj je laknulo kada je ugledala policajce. Naprotiv, ostavila je utisak da je razočarana njihovim dolaskom.

Tokom prvog saslušanja priznala je da je lažno prijavila otmicu, objasnivši da su se posvađali, da su bili pod uticajem alkohola i da su jedno drugo zadirkivali.

Na glavnom pretresu izjasnila se da nije kriva, a potom se branila ćutanjem. Na osnovu iskaza policijskih službenika, evidencije telefonskih poziva i ostalih dokaza, sud je zaključio da je svjesno i namjerno izazvala lažnu uzbunu.

Mladić oslobođen optužbi

Za isto krivično djelo prvobitno je bio optužen i njen partner, koga je tužilaštvo teretilo za dogovor i učešće u davanju lažnih informacija policiji.

Mladić je tokom postupka tvrdio da nije pozivao policiju, da nije razgovarao sa službenicima i da nikoga nije lažno prijavio.

Sud je zaključio da nema dokaza o njegovoj umiješanosti u krivično djelo. Policajci ga u svojim iskazima nisu teretili, a sud je utvrdio da se osuđujuća presuda ne može zasnivati isključivo na njegovoj ranijoj izjavi datoj tokom ispitivanja. Zbog toga je oslobođen svih optužbi.

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Šest mjeseci zatvora uslovno

Sud je 26-godišnjakinju proglasio krivom za krivično djelo lažne uzbune i izrekao joj kaznu od šest mjeseci zatvora, uslovno na dvije godine. To znači da neće morati da ide na izdržavanje kazne ukoliko u naredne dvije godine ne počini novo krivično djelo.

Prilikom odmjeravanja kazne, sud je kao otežavajuću okolnost uzeo u obzir njenu raniju osuđivanost, iako nije bila riječ o istovrsnom krivičnom djelu.

Osuđena je dužna i da plati 150 evra na ime troškova krivičnog postupka. Presuda je prvostepena i na nju postoji pravo žalbe.

(Blic)