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Jesen mijenja finansijsku situaciju za ova tri znaka: Pare stižu sa svih strana

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13.10.2026 12:23

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Жена у јарко ружичастом крзненом капуту држи кишобран док око ње пада новац, у мирном амбијенту на отвореном.
Foto: Eugene Lisyuk/Pexels

Astrološke prognoze za ovu jesen posebno izdvajaju tri znaka Zodijaka. Pred Bikovima, Djevicama i Jarčevima mogao bi da bude period povoljnijih finansijskih okolnosti, novih prilika i odluka koje mogu da poprave stanje na računu.

Jesen mnogima donosi preispitivanje troškova, planova i poslovnih odluka, ali prema astrološkim tumačenjima, pripadnici tri horoskopska znaka mogli bi da imaju znatno više razloga za optimizam.

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Bik

Bikovi vole sigurnost, naročito kada su finansije u pitanju, ali ove jeseni upravo bi neočekivani obrti mogli da im donesu najviše razloga za zadovoljstvo. Pred njima se može otvoriti prilika za dodatnu zaradu ili finansijski dobitak koji nisu planirali. Zato bi trebalo dobro da obrate pažnju na ponude i mogućnosti koje se pojavljuju iznenada. Ono što na prvi pogled izgleda kao mala promena moglo bi da se pokaže mnogo značajnijim nego što su očekivali.

Djevica

Djevice uglavnom ne vole da donose finansijske odluke preko noći. Analiziraju, računaju i tek onda povlače potez, a upravo bi im ta osobina sada mogla ići naruku. Ove jeseni njihov trud i dobra organizacija mogu početi da daju rezultate. Poslovna prilika, dodatni prihod ili odluka koju su ranije doneli mogla bi da se pokaže kao pun pogodak. Za Djevice će posebno biti važno da vjeruju svojoj procjeni i da ne odustaju od plana samo zato što rezultati nisu stigli odmah.

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Jarac

Ako postoji znak koji umije dugo da čeka rezultat svog rada, onda je to Jarac. Upravo zato bi naredni period mogao da bude posebno zanimljiv pripadnicima ovog znaka. Ono na čemu su dugo radili može konačno početi da donosi konkretnu korist, a moguće su i nove poslovne ili finansijske prilike. Za Jarčeve ovo može biti trenutak kada će shvatiti da strpljenje ipak nije bilo uzaludno.

(ŽenaBlic)

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