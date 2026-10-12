Navike putnika na društvenim mrežama: Ko najčešće objavljuje selfije sa odmora?

Društvene mreže sve više utiču na izbor destinacija, dok se turisti razlikuju po tome šta objavljuju sa putovanja i koliko uljepšavaju utiske sa odmora, govori istraživanje.

Da li sadržaji koje pratimo u virtuelnom svijetu utiču na način na koji putujemo u stvarnosti? Jedno istraživanje pokazuje da se turisti razlikuju i po tome kako dele svoja putovanja na društvenim mrežama: tako, turisti iz Portugala češće objavljuju selfije i lične fotografije sa putovanja nego turisti iz drugih zemalja.

Do ovog zaključka došlo se u najnovijem istraživanju jedne onlajn turističke agencije, koje se bavilo uticajem društvenih mreža na izbor destinacija i način putovanja. Istraživanje je obuhvatilo odgovore 9.000 putnika iz Velike Britanije, SAD, Portugalije, Španije, Italije, Njemačke, Francuske.

Portugalski turisti najčešće objavljuju selfije i lične fotografije sa putovanja - njih 50 odsto. Na drugom mjestu su Španci sa 40 odsto, slijede Italijani sa 35 odsto, Nijemci sa 30 odsto i Francuzi sa 22 odsto, prema rezultatima.

U anketi ispitanici su odgovarali i na pitanje da li su ih društvene mreže inspirisale da otputuju na mjesto o kojem ranije nisu razmišljali.

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Taj uticaj posebno je izražen među putnicima starosti od 25 do 35 godina, od kojih je 52 odsto navelo da društvene mreže utiču na izbor destinacije za odmor. To je povećanje u odnosu na 32 odsto, koliko je zabilježeno u sličnoj anketi 2024. godine.

Ovaj trend još je izraženiji među pripadnicima generacije Zed, kod kojih taj udeo iznosi 59 odsto. Nasuprot tome, među ispitanicima starijim od 65 godina samo pet odsto inspiraciju za putovanja pronalazi na društvenim mrežama.

Stvarnost i digitalna ulepšavanja

Takođe, turisti su odgovarali i na pitanje da li bi na društvenim mrežama objavili lijepe, pozitivne fotografije sa putovanja čak i ako su nezadovoljni odmorom.

Pokazalo se da su Portugalci ponovo na prvom mjestu: 54 odsto njih najsklonije je tome da na društvenim mrežama zadrži pozitivnu sliku o svom putovanju, bez obzira na to koliko su zaista bili zadovoljni odmorom. Slijede Amerikanci sa 46 odsto i Španci sa 36 odsto.

S druge strane, većina Britanaca ostaje "relativno autentična" - 27 odsto ispitanika navelo je da je veoma malo vjerovatno da će objaviti pozitivan prikaz putovanja koje ih je razočaralo. Njemački turisti takođe su među onima koji najređe pokušavaju da uljepšaju utisak o neuspešnom odmoru - samo 23 odsto njih reklo je da bi objavilo pozitivan sadržaj.

Evropljani kao ljubitelji hrane

Pokazalo se da su Portugalci i veliki ljubitelji hrane: 66 odsto ispitanika iz te zemlje navelo je da na internetu objavljuje sadržaje o jelima u kojima uživa tokom putovanja. Slijede Španci sa 57 odsto i Nemci sa 51 odsto.

Šta još Evropljani dijele sa svojih putovanja

Kada je riječ o hotelima i smeštaju, Nijemci su na prvom mjestu po objavljivanju fotografija mjesta u kojima odsjedaju - to čini 51 odsto ispitanika iz te zemlje. Slijede Portugalci sa 41 odsto, dok su Francuzi i Španci izjednačeni sa po 38 odsto.

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Portugalski turisti najviše su oduševljeni pejzažima i znamenitostima koje posjećuju tokom odmora: 88 odsto njih navelo je da takve prizore objavljuje na internetu. I Španci vole da fotografišu okruženje u kojem borave, što je potvrdilo 82 odsto ispitanika. Slijede Francuzi i Nijemci, sa po 76 odsto, prenosi RT Balkan.

Pored toga što najčešće objavljuju selfije i fotografije hrane i što ih posebno privlače prizori koje zatiču na putovanjima, Portugalci su, prema istraživanju i najskloniji avanturističkim aktivnostima.

Čak 66 odsto ispitanika iz Portugalije reklo je da dijeli svoja iskustva i aktivnosti sa putovanja. Slijede Španci i Nijemci sa po 57 odsto, dok su Italijani na trećem mjestu sa 53 odsto.

Kome je najviše stalo do društvenih mreža tokom putovanja

Većini putnika važno šta se o putovanjima govori na društvenim mrežama.

Čak 90 odsto portugalskih turista obraća pažnju na sadržaje i komentare o putovanjima na ovim platformama. Slijede Italijani i Španci sa po 87 odsto, dok su Francuzi i Nijemci izjednačeni sa 82 odsto.

Kada je riječ o redovnom proveravanju društvenih mreža čak i tokom odmora, prednjače Nijemci i Amerikanci - po 34 odsto ispitanika iz obje zemlje to redovno čini. Slijede Portugalci sa 33 odsto i Španci sa 27 odsto. Italijani su najmanje zainteresovani za dešavanja na društvenim mrežama dok su na putovanju - samo 20 odsto njih redovno ih proverava, piše Juronjuz.