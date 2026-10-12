Slobodu plovidbe u moreuzima podržalo 60 zemalja

Šezdeset zemalja podržalo je deklaraciju za očuvanje slobode plovidbe i protiv uvođenja putarina u moreuzima koji se koriste za međunarodnu plovidbu.

"Podržavamo aktuelne odbrambene i multilateralne inicijative koje nisu eskalirajuće, a usmjerene su na očuvanje slobode plovidbe", navodi se u deklaraciji koju su, među ostalima, podržale članice EU, Australija, Japan i Velika Britanija.

Zemlje navode da se protive svim mjerama, uključujući nametanje nezakonitih taksi, putarina, diskriminatornih ograničenja, zahtjeva za prethodno odobrenje ili drugih uslova, koji bi ometali ili umanjili zakonitu plovidbu kroz moreuze koji se koriste za međunarodnu plovidbu, prenosi Srna.