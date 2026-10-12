Razvijen plan za veliki napad: Bombarderi odmah povučeni

Britanski premijer Endi Bernam izjavio je danas da je "veoma verovatno" da je sumnjiv plan usmeren protiv britanske vazduhoplovne baze RAF Ferford koordinisan iz Irana.

Bernam je dodao i da ga je gotovo sigurno usmjeravao Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC).

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je prošle nedjelje da je prijetnja povezana sa Iranom dovela do povlačenja američkih bombardera B-1 iz te vazduhoplovne baze, dok su američki zvaničnici rekli za Rojters da je postojao sumnjiv plan da se uz pomoć dronova izvede napad, povezan sa Iranom.

"Nećemo da tolerišemo ove prijetnje na našem tlu. Suzbićemo korišćenje kriminalnih mreža od strane Irana, koristeći sva raspoloživa ovlašćenja kako bismo djelovali protiv njih i njihovih izvora finansiranja i uvešćemo dodatne sankcije kako bismo ograničili sposobnost Irana i IRGC-a da nam nanesu štetu", rekao je Bernam u britanskom parlamentu.

Incident u blizini baze RAF Ferford počeo je u ranim jutarnjim satima 27. septembra, kada su petorica Britanaca u 20-im godinama uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivična djela povezana sa terorizmom i eksplozivnim napravama.

Oni su kasnije pušteni bez podizanja optužnice, uz policijsku kauciju i "stroge uslove", dok je policija saopštila da razmatra mogućnost da je u incident bila umiješana neka strana država.