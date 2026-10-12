Austrijske sudije i tužioci stupili u štrajk

Austrijske sudije i tužioci stupili su u štrajk zbog nedostatka zaposlenih u pravosuđu, sa zahtjevom da država popuni praznine uprkos naporima Vlade da smanji budžetski deficit u skladu sa pravilima EU.

Kao i u mnogim evropskim zemljama, austrijsko pravosuđe opterećeno je kašnjenjima i gomilanjem predmeta.

Da bi skrenuli pažnju na problem, sudije i tužioci širom zemlje ove sedmice su prestali da se bave predmetima koji nisu urgentni.

"Stop! Jednostavno više ne možemo ovo da podnesemo. Tužioci dalje ne mogu ovako. Došli smo do granice svojih mogućnosti", izjavila je na konferenciji za novinare Ana-Marija Vuković, potpredsjednik Udruženja tužilaca Austrije.

Austrijsko nacionalno udruženje sudija procjenjuje da trenutno postoji manjak od preko 250 sudija na nacionalnom nivou, a Vukovićeva je rekla da je za tužioce taj broj oko 70.

Ministarstvo pravde je saopštilo da saosjeća sa tužiocima i sudijama, ali da je trenutni prioritet Vlade smanjenje budžetskog deficita, koji je prošle godine iznosio 4,1 odsto BDP-a, što je daleko iznad ograničenja EU od tri odsto, prenosi Srna.