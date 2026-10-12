Neobičan "pješak" napravio pometnju na Starčevici, a onda je nastupila potjera!

U banjalučkom naselju Starčevica, tačnije u Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića, danas oko podneva zabilježen je krajnje neobičan prizor koji je nasmijao prolaznike i vozače, ali i pokrenuo lavinu komentara.

Naime, na fotografiji, koju su podijelili članovi jedne Viber grupe, vidi se odraslo prase kako opušteno šeta kolovozom. Ono što cijelu situaciju čini još smješnijom jeste činjenica da je prase fotografisano tik uz autobusko stajalište.

Sudeći po slici, prase se ponašalo sasvim samouvjereno, kao da svakodnevno koristi ovu rutu.

Prase Starčevica Ustupljena fotografija

Kako nam javljaju čitaoci, prase je pobjeglo iz prikolice te se dalo u bijeg, međutim nije uspjelo pobjeći od vlasnika.

Iako je samouvjereno gazilo kolovozom, nedaleko od autobuskog stajališta je i uhvaćeno, a u potjeri su učestvovala tri muškarca, koja su savladala prase i vratili ga u prikolicu.