Muškarac preminuo nakon što je pojeo kebab

Autor:ATV redakcija
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Više od tri godine nakon smrti 63-godišnjeg muškarca iz austrijske pokrajine Koruške, koji je preminuo nakon zaraze salmonelom povezane s konzumiranjem pilećeg kebaba, sud u Klagenfurtu osudio je bračni par koji je vodio restoran u okrugu Filah-Land (Villach-Land).
Tokom sudskog postupka utvrđeni su ozbiljni higijenski propusti u restoranu, a presuda još nije pravosnažna.
Salmonela pronađena na prljavoj krpi
Muškarac je preminuo u junu 2023. godine nakon zaraze salmonelom.
Tokom suđenja utvrđeno je da je na krpi za čišćenje pronađen isti soj salmonele kao i kod preminulog muškarca.
Prema iskazu inspektorke za kontrolu hrane, izrazito prljava krpa nalazila se neposredno ispod ražnja za kebab.
I prostor oko ražnja bio je veoma zaprljan, a jedan od vlasnika navodno je izjavio da njegova supruga taj dio čisti nedjeljom.
Sudski vještak utvrdio je i tragove plijesni, prljave skladišne prostore te nedovoljno poznavanje higijenskih pravila.
Prema njegovoj procjeni, odgovarajućim higijenskim mjerama prenošenje salmonele moglo je biti spriječeno.
Sud u Klagenfurtu osudio je vlasnicu restorana na šest mjeseci uslovne kazne zatvora i novčanu kaznu od 720 evra.
Njen suprug osuđen je na osam mjeseci uslovne kazne zatvora i novčanu kaznu od 960 evra.
Vlasnik restorana odbacio je optužbe i inspektorku za kontrolu hrane optužio za davanje neistinitog iskaza.
Sudija Gerhard Pelinger-Sore (Gerhard Pöllinger-Sorre), međutim, ocijenio je da su dokazi međusobno povezani i da čine zaokruženu cjelinu.
Kao otežavajuću okolnost sud je istakao izrazitu nepažnju bračnog para. Posebno je uzeto u obzir da je restoran već četiri puta bio zatvaran po nalogu nadležnih organa.
Presuda još nije pravosnažna, prenosi Kroativ.
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