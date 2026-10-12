Muškarac preminuo nakon što je pojeo kebab

Više od tri godine nakon smrti 63-godišnjeg muškarca iz austrijske pokrajine Koruške, koji je preminuo nakon zaraze salmonelom povezane s konzumiranjem pilećeg kebaba, sud u Klagenfurtu osudio je bračni par koji je vodio restoran u okrugu Filah-Land (Villach-Land).

Tokom sudskog postupka utvrđeni su ozbiljni higijenski propusti u restoranu, a presuda još nije pravosnažna.

Salmonela pronađena na prljavoj krpi

Muškarac je preminuo u junu 2023. godine nakon zaraze salmonelom.

Tokom suđenja utvrđeno je da je na krpi za čišćenje pronađen isti soj salmonele kao i kod preminulog muškarca.

Prema iskazu inspektorke za kontrolu hrane, izrazito prljava krpa nalazila se neposredno ispod ražnja za kebab.

I prostor oko ražnja bio je veoma zaprljan, a jedan od vlasnika navodno je izjavio da njegova supruga taj dio čisti nedjeljom.

Sudski vještak utvrdio je i tragove plijesni, prljave skladišne prostore te nedovoljno poznavanje higijenskih pravila.

Prema njegovoj procjeni, odgovarajućim higijenskim mjerama prenošenje salmonele moglo je biti spriječeno.

Uslovne zatvorske kazne za vlasnike restorana

Sud u Klagenfurtu osudio je vlasnicu restorana na šest mjeseci uslovne kazne zatvora i novčanu kaznu od 720 evra.

Njen suprug osuđen je na osam mjeseci uslovne kazne zatvora i novčanu kaznu od 960 evra.

Vlasnik restorana odbacio je optužbe i inspektorku za kontrolu hrane optužio za davanje neistinitog iskaza.

Sudija Gerhard Pelinger-Sore (Gerhard Pöllinger-Sorre), međutim, ocijenio je da su dokazi međusobno povezani i da čine zaokruženu cjelinu.

Kao otežavajuću okolnost sud je istakao izrazitu nepažnju bračnog para. Posebno je uzeto u obzir da je restoran već četiri puta bio zatvaran po nalogu nadležnih organa.

Presuda još nije pravosnažna, prenosi Kroativ.