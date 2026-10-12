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Papa Lav ide na operaciju pluća

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12.10.2026 19:02

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Папа Лав
Foto: Tanjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Papa Lav XIV biće u utorak poslijepodne primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, saopštio je u ponedjeljak portparol Vatikana Mateo Bruni, prenosi Hina.

Operacija bi trebalo da bude obavljena u rimskoj bolnici Đemeli (Gemelli), u kojoj postoji posebno odjeljenje za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko sedam dana.

Ljekari su tokom nedavnih zdravstvenih pregleda otkrili **plućni čvor u veoma ranoj fazi**, rekao je 71-godišnji Lav XIV tokom nedjeljne molitve.

Plućni čvor je mala nakupina tkiva na plućima. Većina takvih promjena je dobroćudna, ali mali procenat može predstavljati rani stadijum raka pluća.

Većina malih plućnih čvorova ne izaziva simptome i otkriva se slučajno, tokom pregleda zbog drugih zdravstvenih tegoba.

Operacija se po pravilu izvodi u opštoj anesteziji, pri čemu pacijent diše uz pomoć cijevi.

Poseban apartman za papu

Rimska bolnica Đemeli, smještena sjeverno od Vatikana, uobičajeno je mjesto liječenja papa.

Papin prethodnik Franjo tamo je proveo nekoliko sedmica prije smrti prošle godine. Jovan Pavle II, koji je Katoličku crkvu vodio od 1978. do smrti 2005. godine, u toj bolnici liječen je devet puta.

Na najvišem spratu bolnice nalazi se poseban apartman za papu, do kojeg vodi dugačak hodnik koji obezbjeđuju italijanska policija i vatikansko obezbjeđenje.

Uz papinu sobu, apartman navodno obuhvata prostoriju za sastanke medicinskog osoblja, kuhinju, kupatilo, prostorije za odmor i malu kapelu.

Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. maja 2025. godine izabran za poglavara Katoličke crkve, koja okuplja oko 1,4 milijarde vjernika.

Papa bi trebalo da se oporavi na vrijeme za planirano jedanaestodnevno putovanje u Latinsku Ameriku, od 6. do 17. novembra, tokom kojeg bi trebalo da posjeti Urugvaj, Argentinu i Peru.

Lav XIV, rođen u Čikagu kao Robert Fransis Prevost, prvi je papa iz Sjedinjenih Američkih Država.

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Tagovi :

papa Lav

Operacija

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