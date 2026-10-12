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Poznato kada počinje sezona grijanja u Banjaluci

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12.10.2026 14:55

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Познато када почиње сезона гријања у Бањалуци
Foto: ATV

Sezona grijanja u Banjaluci počeće u četvrtak, 15. oktobra, ili ranije ako prosječna dnevna temperatura dva dana uzastopno bude 12 stepeni Celzijusovih ili niža, rečeno je u preduzeću Eko toplane.

Iz ovog preduzeća su podsjetili potrošače da obave posljednje pripreme instalacija za bezbjedan, neometan i kvalitetan proces isporuke toplotne energije što, između ostalog, podrazumijeva odzračivanje radijatora i provjeru ventila i termostatskih glava na radijatorima.

Napomenuli su da su funkcionalne probe sistema daljinskog grijanja počele u subotu, 10. oktobra, i da podrazumijevaju i tople probe, ali da to nije početak sezone grijanja.

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Apeluju da potrošači ne prijavljuju kvar korisničkom servisu jer im radijatori nisu topli.

"Ako dođe do curenja vode na instalacijama neophodno je odmah prijaviti na besplatan info-broj 0800/502-12 kako bi ekipe izašle na teren i ispustile vodu iz dijela sistema, dok se kvar ne otkloni", pojasnili su iz Eko toplana.

(Srna)

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Tagovi :

Eko toplane

grijanje

Banjaluka

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