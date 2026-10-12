Od 6. oktobra nova cijena vožnje taksijem u Banjaluci

U Banjaluci je od 6. oktobra na snazi novo pravilo za vožnju taksijem. Minimalna cijena vožnje iznosi 7 KM, čak i ako taksimetar pokaže manje. To znači da će putnici istu cijenu plaćati i za najkraće relacije. Primjera radi, ukoliko taksimetar pokaže 5 KM, ipak ćete platiti sedam maraka.

Taksisti navode da su na ovaj korak primorani zbog poskupljenja goriva, rasta troškova poslovanja i sve manje isplativosti kratkih vožnji. Predsjednik Udruženja taksista Banjaluka Dragan Purišić rekao je za Provjereno.info da cijena rada nije povećana od februara otkad je poskupjelo gorivo.

"Ne znam šta bih mnogo objašnjavao ovu odluku. Ko poznaje imalo ekonomiju, jasno mu je. Sve nam otežava poslovanje. Taksisti više nemaju računa da rade", rekao je Puriši.

Purišić je naveo da je odluka donesena prije šest dana i da su kratke vožnje, poput onih od hotela "Bosna" do hotela "Palas" ili od "kafića do kafića" na Starčevici, uz postojeće gužve i cijene goriva, postale ekonomski neisplative ako se naplaćuju manje od sedam KM.

"Na ovoj gužvi i sa ovom cijenom goriva, vožnja ispod sedam KM je neizvodljiva. Obratite se mehaničarskim radionicama, pekarama, ljudima koji prodaju rezervne dijelove, trgovcima itd. Oni stalno poskupljuju. To da li će se neko voziti 500 metara ili ne, pustite nas malo da dišemo", poručio je Purišić, piše RTRS.