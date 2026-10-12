Logo

Poznato gdje će biti sahranjen Goran Bare

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.10.2026 14:21

Komentari:

0
Хрватски рок музичар Горан Баре.
Foto: Screenshot/Youtube

Legendarni hrvatski rok-muzičar i frontmen grupe Majke Goran Bare, koji je preminuo u 62. godini, bit će sahranjen u svom rodnom gradu Vinkovcima, odlučila je njegova porodica.

Prema pisanju 24sata.hr, posljednji ispraćaj i vječno počivalište legendarnog rokera biće organizovani u slavonskom gradu gdje je odrastao, napravio prve muzičke korake i započeo karijeru koja ga je pretvorila u jednu od najvećih ikona domaće rokenrol scene.

Bare je preminuo u snu 9. oktobra, a vijest o njegovoj smrti duboko je potresla regionu i muzičku javnost. Brojne kolege, prijatelji i obožavatelji danima se opraštaju od njega, dok su se u nedjelju navečer hiljade građana okupile u Zagrebu kako bi uz njegove vanserijske hitove poput „Teške boje“ i „Budi ponosan“ odali počast preminulom umjetniku.

Članovi grupe Majke zamolili su javnost i medije da poštuju privatnost porodice u ovim teškim trenucima, naglasivši da će sve zvanične informacije o tačnom datumu i vremenu sahrane biti naknadno objavljene.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Goran Bare

Umro Goran Bare

Grupa Majke

Rok muzika

muzičar

Komentari (0)

Više iz rubrike

Зорица Брунцлик

Scena

Zorica Brunclik otkrila ko joj je bio najveća podrška tokom borbe sa bolešću

2 h

0
Јаков Јозиновић и Марко Перковић Томпсон

Scena

Srbi pokrenuli peticiju protiv Jakova Jozinovića: Traže samo jedno

8 h

1
Јаков Јозиновић хрватски пјевач наступ концерт

Scena

Jakov Jozinović se konačno oglasio o snimku koji je zapalio region

17 h

1
Јелена Костов

Scena

Jeleni Kostov pukla dojka

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

30

Zbog protesta srednjoškolaca privedeno preko 270 osoba

15

18

Kako je izveden prvi ljekarski pregled u svemiru?

15

13

Više brucoša dobilo mjesto u domu, a ovoliko ih je završilo ispod crte

15

10

Preseljeno Odjeljenje onkologije Klinike za plućne bolesti

15

05

Ministarstvo traži istragu o uzrocima brojnih požara u Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima