Poznato gdje će biti sahranjen Goran Bare

Legendarni hrvatski rok-muzičar i frontmen grupe Majke Goran Bare, koji je preminuo u 62. godini, bit će sahranjen u svom rodnom gradu Vinkovcima, odlučila je njegova porodica.

Prema pisanju 24sata.hr, posljednji ispraćaj i vječno počivalište legendarnog rokera biće organizovani u slavonskom gradu gdje je odrastao, napravio prve muzičke korake i započeo karijeru koja ga je pretvorila u jednu od najvećih ikona domaće rokenrol scene.

Bare je preminuo u snu 9. oktobra, a vijest o njegovoj smrti duboko je potresla regionu i muzičku javnost. Brojne kolege, prijatelji i obožavatelji danima se opraštaju od njega, dok su se u nedjelju navečer hiljade građana okupile u Zagrebu kako bi uz njegove vanserijske hitove poput „Teške boje“ i „Budi ponosan“ odali počast preminulom umjetniku.

Članovi grupe Majke zamolili su javnost i medije da poštuju privatnost porodice u ovim teškim trenucima, naglasivši da će sve zvanične informacije o tačnom datumu i vremenu sahrane biti naknadno objavljene.