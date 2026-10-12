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Dječak (14) nakon svađe nožem ubio majku

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12.10.2026 14:06

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Дјечак (14) након свађе ножем убио мајку
Foto: Envato/travelarium

Prema nezvaničnim informacijama, tragediji u kojoj je život izgubila žena (45), prethodila je svađa između majke i sina, tokom koje je dječak (14) navodno nožem napao majku u ulici Brezovska u Plovdivu, u Bugarskoj, poslije čega je priveden.

Za sada nisu objavljeni zvanični detalji o razlozima koji su doveli do sukoba, niti o okolnostima koje su prethodile smrti žene.

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Na lice mjesta izašli su i načelnik Regionalne direkcije Ministarstva unutrašnjih poslova u Plovdivu Vasil Kostadinov i zamjenik direktora policije Radoslav Nečev.

Mladić je iz stambene zgrade izveden sa lisicama oko 11 časova.

Na adresi se nalazila i kćerka preminule žene, koja je, prema navodima medija, bila u šoku zbog onoga što se dogodilo. Zbog njenog stanja intervenisala je i medicinska ekipa, a na mjestu događaja bio je i psiholog.

Sudski ljekar napustio je mjesto događaja oko 15 časova.

Žrtva je imala 45 godina i bila je iz Stare Zagore. Prema riječima komšija, ona i njen sin doselili su se u stambenu zgradu u plovdivskom naselju Karšijaka prije oko dva mjeseca. U stanu su živjeli kao podstanari.

U zgradi su nastanjena svega tri ili četiri stana, a komšije se međusobno ne poznaju.

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Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske saopšteno je da policijski službenici preduzimaju mjere kako bi utvrdili sve činjenice i okolnosti teškog krivičnog djela u Plovdivu.

"Danas je prijavljeno da je na adresi u sjevernom dijelu grada pronađena mrtva žena stara 45 godina. Prema prvim informacijama, smrt je nastupila kao posljedica namjernog nasilnog čina. Istraga se vodi pod nadzorom Okružnog tužilaštva u Plovdivu", navodi se u saopštenju policije.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Bugarska

Ubistvo

majka

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