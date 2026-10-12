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Deset dana držao ženu zarobljenu u kući i tukao je

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12.10.2026 12:41

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. S. (48) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo protivpravno lišenje slobode i nasilje u porodici.

On se sumnjiči da je u proteklih desetak dana četrdesetpetogodišnju ženu protiv njene volje držao u porodičnoj kući i za to vrijeme je tukao.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden utužilaštvo.

(Telegarf.rs)

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Leskovac

nasilje u porodici

Policija

Srbija

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