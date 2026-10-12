Logo

Otac ubio sina, pa pobjegao: Mladićev brat prije dvije godine poginuo u saobraćajnoj nesreći

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.10.2026 08:39

Komentari:

0
Отац убио сина, па побјегао: Младићев брат прије двије године погинуо у саобраћајној несрећи
Foto: Envato/travelarium

Bajram Arifi (29) ubijen je sinoć iz vatrenog oružja u Gnjilanu dok je za ubistvo osumnjičen njegov otac Ramiz Arifi.

Tragedija se dogodila u selu Podgrađe oko 19.30 sati. Lokalni mediji navode da je osumnjičeni muškarac nakon zločina pobjegao automobilom marke "suzuki" i da je u toku policijska potjera.

Нафта

Ekonomija

U padu cijene nafte

"Nadležne policijske jedinice i državni tužilac izašli su na mjesto zločina i prema početnim informacijama usljed pucnjave nastradao je muškarac rođen 1997. godine. Smrt žrtve je na mjestu zločina potvrdila medicinska ekipa. Osumnjičeni muškarac je nakon zločina napustio mjesto događaja. Policija u koordinaciji sa tužiocem i nadležnim istražnim jedinicama preduzima sve neophodne istražne i operativne radnje kako bi locirala i uhapsila osumnjičenog i kako bi u potpunosti razjasnila okolnosti slučaja" rekao je portparol policije za region Gnjilana Valon Osmani.

Porodicu Arifi, kako navode lokalni mediji, pogodila je prije dvije godine još jedna tragedija kad je Bajramov brat poginuo u nesreći.

Gnjilane je u subotu, podsjetimo, već potresla velika tragedija kad je Valou Ramuši u selu Donji Livoč ubio suprugu i njenog brata dok je još dvije osobe ranio.

Суд-чекић-судница

Hronika

Potvrđena optužnica protiv osumnjičene za pomaganje Vujoviću

Gradonačelnik Gnjilana Alban Hiseni objavio je na društvenim mrežama da je nakon dva tragična događaja u posljednja tri dana u Gnjilanu sazvao hitnu sjednicu opštinskog savjeta za bezbjednost zajednice za ponedjeljak ujutru.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

otac ubio dijete

Gnjilane

Kosovo i Metohija

Policija

Komentari (0)

Pročitajte više

вјенчање свадба брак млада и младожења црква кумови бурме

Svijet

Sedam puta se udavala, od muškaraca uzimala novac za kocku

4 h

0
Прољеће-жена

Zanimljivosti

Stiže astrološki zemljotres: Za 5 znakova više ništa neće biti isto

4 h

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Spremite kišobrane: Evo gdje će padati kiša

4 h

0
одрон на пут амс рс саобраћај

Društvo

Vozači oprez: Mogući odroni i magla na putu

4 h

0

Više iz rubrike

Славко

Srbija

Zbog malog Slavka je plakao region, a sada su stigle vijesti koje kidaju dušu

18 h

0
Свиње, прасићи

Srbija

Rođaci se potukli zbog svinja: Jedan u bolnici, drugi uhapšen

19 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Mladić (22) pao sa 10. sprata dok je skidao klimu: Prebačen u Urgentni!

19 h

0
Наоружани лопов

Srbija

Uhvaćen serijski beogradski pljačkaš!

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

18

Peskov: Evropa čini sve da bi spriječila kraj sukoba

12

18

Njemačka opet diže minimalnu satnicu, evo koliko će iznositi

12

07

Počeo sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH

12

02

Radnici ''Sarajevo-šuma'' stupili u štrajk: Nezadovoljni platama i uslovima rada

11

58

Obračun u Kneževu: Pijan pretukao sugrađanina, povrijeđeni hospitalizovan

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima