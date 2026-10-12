Otac ubio sina, pa pobjegao: Mladićev brat prije dvije godine poginuo u saobraćajnoj nesreći

Bajram Arifi (29) ubijen je sinoć iz vatrenog oružja u Gnjilanu dok je za ubistvo osumnjičen njegov otac Ramiz Arifi.

Tragedija se dogodila u selu Podgrađe oko 19.30 sati. Lokalni mediji navode da je osumnjičeni muškarac nakon zločina pobjegao automobilom marke "suzuki" i da je u toku policijska potjera.

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"Nadležne policijske jedinice i državni tužilac izašli su na mjesto zločina i prema početnim informacijama usljed pucnjave nastradao je muškarac rođen 1997. godine. Smrt žrtve je na mjestu zločina potvrdila medicinska ekipa. Osumnjičeni muškarac je nakon zločina napustio mjesto događaja. Policija u koordinaciji sa tužiocem i nadležnim istražnim jedinicama preduzima sve neophodne istražne i operativne radnje kako bi locirala i uhapsila osumnjičenog i kako bi u potpunosti razjasnila okolnosti slučaja" rekao je portparol policije za region Gnjilana Valon Osmani.

Porodicu Arifi, kako navode lokalni mediji, pogodila je prije dvije godine još jedna tragedija kad je Bajramov brat poginuo u nesreći.

Gnjilane je u subotu, podsjetimo, već potresla velika tragedija kad je Valou Ramuši u selu Donji Livoč ubio suprugu i njenog brata dok je još dvije osobe ranio.

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Gradonačelnik Gnjilana Alban Hiseni objavio je na društvenim mrežama da je nakon dva tragična događaja u posljednja tri dana u Gnjilanu sazvao hitnu sjednicu opštinskog savjeta za bezbjednost zajednice za ponedjeljak ujutru.

(Telegraf.rs)