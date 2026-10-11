Mladić (22) pao sa 10. sprata dok je skidao klimu: Prebačen u Urgentni!

Mlađi radnik zadobio je u subotu teške povrede kad je prilikom radova Novom Beogradu pao sa 30 metara visine.

Kako nezvanično saznaje Telegraf, radnik, koji ima 22 godine, stropoštao se dok je skidao spoljnu jedinicu klima uređaja na 10. spratu stambene zgrade, a konopci kojima je bio vezan spriječili su da padne na zemlju.

Hitno je prebačen u Urgentni centar gde su mu konstatovani višestruki prelomi.