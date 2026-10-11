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Princ Hari i Megan ponovo zajedno u javnosti u Britaniji

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11.10.2026 17:48

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Принц Хари и Меган, војвода и војвоткиња од Сасекса, долазе на догађај током посете плажи Бондај у Аустралији, 17. априла 2026. године.
Foto: Jonathan Brady/Pool Photo via AP, File / Tanjug

Princ Hari i njegova supruga Megan Markl posjetiće 15. oktobra Notingem, što će biti njihov prvi zajednički zvanični angažman u Velikoj Britaniji nakon povratka u zemlju, prenosi magazin "People".

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa obići će banku hrane, gd‌je će se sastati sa ženama kojima je Megan ranije pružala podršku, kao i studio za snimanje namijenjen mladima pogođenim nasiljem.

Tokom boravka u Notingemu posjetiće i organizaciju koja mladima pruža podršku kroz mentorstvo i sportske aktivnosti.

Notingem ima posebno značenje za Harija i Megan jer su upravo taj grad prvi put zajedno posjetili nakon što su u novembru 2017. godine objavili vjeridbu.

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Par je u avgustu najavio duži boravak u Velikoj Britaniji, a u zemlju su stigli krajem istog mjeseca, uoči početka školske godine njihove d‌jece, princa Arčija i princeze Lilibet.

Hari i Megan i dalje posjeduju kuću u Montecitu, u Kaliforniji, a očekuje se da će se tamo vratiti tokom praznika, koje će provesti sa d‌jecom i Meganinom majkom Dorijom Ragland.

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princ Hari

Megan Markl

Velika Britanija

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