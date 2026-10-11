Oglasio se Kremlj o pregovorima sa Ukrajinom

Autor:ATV redakcija
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Rusija ostaje otvorena za pregovore o mirovnom procesu u Ukrajini, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Na pitanje da li bi izbori u Ukrajini bili preduslov za Moskvu da nastavi pregovore, Peskov je odgovorio da "predsjednik Vladimir Putin još nije ništa rekao o tome".
Američki predsjednik Donald Tramp rekao je juče da je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski imao bezbroj prilika da okonča sukob u Ukrajini, ali da ih nije iskoristio, prenosi Srna.
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Sugerisao je da su Ukrajini potrebni izbori i novi lider koji bi mogao da postigne dogovor sa Rusijom.
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