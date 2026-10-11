Rođaci se potukli zbog svinja: Jedan u bolnici, drugi uhapšen

Autor:ATV redakcija
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Sinoć je u selu Crvenika kod Dobrog dola kod Kuršumlije došlo do svađe i tuče između dvojice rođaka, pa je jedan završio u niškom Kliničkom centru, a drugi je uhapšen.
Kako navodi "Kurir", svađa, a zatim i tuča, započela je zbog štete koje su načinile svinje, čiji je vlasnik jedan od dvojice rođaka.
U opštem metežu, J.R. (73) je zadobio teške tjelesne povrede glave i zbog tih povreda je nakon što mu je ukazana pomoć prebačen u niški Klinički centar, a L.D. (64) je uhapšen zbog nanošenje povreda J.R.
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Prema prvim informacijama, uhapšeni tvrdi da je oštećenog rođaka udarao rukama.
U zakonskom roku biće saslušan pred tužiocem Osnovnog tužilaštva u Kuršumliji.
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