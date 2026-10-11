Roj stršljenova izujedao baku (77), nije joj bilo pomoći

Žena (77) preminula je u Stojniku kod Sopota nakon što ju je roj stršljenova izujedao po glavi. Ljekari su pokušali reanimaciju, a tijelo je poslato na obdukciju.

Jeziva nesreća dogodila se u petak uveče u Sopotu u naselju Stojnik, kada su baku M. A. (77) napali stršljenovi dok se nalazila u dvorištu, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je roj stršljenova napao nesrećnu ženu u dvorištu, prilikom čega su je izujedali u predjelu glave. M. A. je nakon toga pala na zemlju bez znakova života.

O svemu je obaviještena hitna služba doma zdravlja u Sopotu, koja je brzo stigla i pokušala reanimaciju, ali nesrećnoj ženi nije bilo spasa i ljekari su samo mogli da konstatuju smrt.

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Prema informacijama do kojih je došao, tijelo nesrećne žene prevezeno je u Institut za sudsku medicinu na obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.