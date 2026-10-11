Roj stršljenova izujedao baku (77), nije joj bilo pomoći

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Žena (77) preminula je u Stojniku kod Sopota nakon što ju je roj stršljenova izujedao po glavi. Ljekari su pokušali reanimaciju, a tijelo je poslato na obdukciju.
Jeziva nesreća dogodila se u petak uveče u Sopotu u naselju Stojnik, kada su baku M. A. (77) napali stršljenovi dok se nalazila u dvorištu, saznaje Telegraf.rs.
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je roj stršljenova napao nesrećnu ženu u dvorištu, prilikom čega su je izujedali u predjelu glave. M. A. je nakon toga pala na zemlju bez znakova života.
O svemu je obaviještena hitna služba doma zdravlja u Sopotu, koja je brzo stigla i pokušala reanimaciju, ali nesrećnoj ženi nije bilo spasa i ljekari su samo mogli da konstatuju smrt.
Hronika
Crnogorac ukrao službeni "pasat" Opštine Bileća, pa ga slupao
Prema informacijama do kojih je došao, tijelo nesrećne žene prevezeno je u Institut za sudsku medicinu na obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti.
Istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
17 h0
Srbija
18 h0
Srbija
19 h0
Srbija
20 h0
Najnovije
Najčitanije
14
06
13
56
13
55
13
42
13
41
Trenutno na programu