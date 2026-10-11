Logo

Dodik: Narod zna ko vrijedi, 20 godina nismo izgubili izbore

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
11.10.2026 12:41

Komentari:

4
Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Činjenica da 20 godina nismo izgubili izbore je dokaz da narod zna šta vrijedi, istakao je za RTS predsjednik Milorad Dodik.

"Svake dvije godine imamo izbore u Srpskoj. Teško je narod izmanipulisati, oni koji igraju na manipulaciju traju kratko, kao i oni koji igraju na spin. Mi 20 godina nismo izgubili izbore, ovakva podrška se ne može dobiti, ako zaista ne vrijedite", dodaje Dodik.

Kada je riječ o nelegitimnom djelovanju Kristijana Šmita u BiH, Dodik ističe da je on potpisao presudu, da Republika Srpska ne bi morala.

Срђан Амиџић

Republika Srpska

Amidžić: Novi granični prelaz Gradiška više niko nikada neće zatvoriti

"BiH ostaje neuspješan projekat, zbog političkog Sarajeva ne može ni opstati. Republika Srpska širi međunarodne veze. Sarađujemo sa novom američkom administracijom, sa Srbijom, sa Vučićem", dodao je Dodik gostujući u emisiji "Za stolom sa Apostolom".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

pobjeda

izbori

narod

Komentari (4)

Više iz rubrike

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић

Republika Srpska

Amidžić: Novi granični prelaz Gradiška više niko nikada neće zatvoriti

4 h

3
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik nakon pobjede SNSD-a: Dali smo zavjet, ne odustajemo od Srpske

5 h

16
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić otkrio jednu od prvih stvari koju će uraditi: Ovo je plan za djecu

17 h

3
Зграда Владе Републике Српске

Republika Srpska

Kako se formira izvršna vlast u Srpskoj?

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

06

Kreće sezona zimske opreme: Kazne do 5.000 KM, a mnogi ne znaju sva pravila

13

56

3 stvari koje radi muškarac koji ne vidi sebe pored tebe

13

55

Neda Ukraden otkrila tajnu mladolikog izgleda

13

42

Dodik: Sačuvali smo suštinu, snagu i institucije Republike Srpske

13

41

Peskov: Zelenski u stanju histerije, nesposoban da reaguje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima