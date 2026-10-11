Dodik: Narod zna ko vrijedi, 20 godina nismo izgubili izbore

Činjenica da 20 godina nismo izgubili izbore je dokaz da narod zna šta vrijedi, istakao je za RTS predsjednik Milorad Dodik.

"Svake dvije godine imamo izbore u Srpskoj. Teško je narod izmanipulisati, oni koji igraju na manipulaciju traju kratko, kao i oni koji igraju na spin. Mi 20 godina nismo izgubili izbore, ovakva podrška se ne može dobiti, ako zaista ne vrijedite", dodaje Dodik.

Kada je riječ o nelegitimnom djelovanju Kristijana Šmita u BiH, Dodik ističe da je on potpisao presudu, da Republika Srpska ne bi morala.

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"BiH ostaje neuspješan projekat, zbog političkog Sarajeva ne može ni opstati. Republika Srpska širi međunarodne veze. Sarađujemo sa novom američkom administracijom, sa Srbijom, sa Vučićem", dodao je Dodik gostujući u emisiji "Za stolom sa Apostolom".