Dodik nakon pobjede SNSD-a: Dali smo zavjet, ne odustajemo od Srpske

Autor:ATV redakcija
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Velika pobjeda SNSD-a, Željke Cvijanović i Save Minića jasna je potvrda da narod Republike Srpske snažno stoji uz naše politike, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Narod je glasao za stabilnost, mir i sigurnost, kao i za nepokolebljivu odbranu Republike Srpske. U Hramu Svete Trojice u Banjaluci, samo dan nakon izbora, dali smo svečani zavjet da od svojih politika nećemo odustati i da ćemo učiniti sve da dodatno ojačamo Republiku Srpsku", istakao je Dodik.
Velika pobjeda SNSD-a, Željke Cvijanović i Save Minića potvrda je da narod podržava naše politike. Narod je glasao za stabilnost, mir i sigurnost, kao i za odbranu Republike Srpske.
U Hramu Svete Trojice u Banjaluci, dan nakon izbora, dali smo zavjet da od svojih politika nećemo odustati i da ćemo učiniti sve da ojačamo Republiku Srpsku.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 11, 2026
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