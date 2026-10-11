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Dodik nakon pobjede SNSD-a: Dali smo zavjet, ne odustajemo od Srpske

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11.10.2026 08:22

Komentari:

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Velika pobjeda SNSD-a, Željke Cvijanović i Save Minića jasna je potvrda da narod Republike Srpske snažno stoji uz naše politike, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Narod je glasao za stabilnost, mir i sigurnost, kao i za nepokolebljivu odbranu Republike Srpske. U Hramu Svete Trojice u Banjaluci, samo dan nakon izbora, dali smo svečani zavjet da od svojih politika nećemo odustati i da ćemo učiniti sve da dodatno ojačamo Republiku Srpsku", istakao je Dodik.

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Milorad Dodik

SNSD

izbori

Republika Srpska

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