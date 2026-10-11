Dodik nakon pobjede SNSD-a: Dali smo zavjet, ne odustajemo od Srpske

Velika pobjeda SNSD-a, Željke Cvijanović i Save Minića potvrda je da narod podržava naše politike. Narod je glasao za stabilnost, mir i sigurnost, kao i za odbranu Republike Srpske. U Hramu Svete Trojice u Banjaluci, dan nakon izbora, dali smo zavjet da od svojih politika nećemo odustati i da ćemo učiniti sve da ojačamo Republiku Srpsku.