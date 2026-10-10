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Dmitrijev: Trampova izjava o Zelenskom - istorijska

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10.10.2026 21:56

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Дмитријев: Трампова изјава о Зеленском - историјска
Foto: Jutjub/CNBC International Live

Specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina za strane investicije i ekonomsku saradnju Kiril Dmitrijev pozdravio je izjavu predsjednika SAD Donalda Trampa da je "Ukrajini potreban novi predsjednik".

"Predsjednik Tramp se pridružio mnogima koji vjeruju da je Ukrajini potrebno rukovodstvo koje je zapravo usmjereno na mir, a ne na ratno huškanje čemu pribjegava ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski", napisao je Dmitrijev na "Iksu".

On je opisao izjavu Trampa kao istorijsku.

Ranije danas američki predsjednik je izjavio da je Zelenski mogao i bio u prilici da sklopi "mnogo dogovora i iz nekog razloga to nikada nije učinio".

On je pozvao ukrajinskog predsjednika da zaustavi napade na ruske rafinerije i energetsku infrastrukturu, prenosi Srna.

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Tagovi :

Kiril Dmitrijev

Donald Tramp

Vladimir Zelenski

Rusija

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