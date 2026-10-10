Smrtonosni uragan pogodio Ameriku: 868.000 ljudi bez struje, broje se mrtvi

Dvije osobe poginule su na Floridi i u Alabami usljed snažnog udara uragana Isajas, dok je više od 868.000 korisnika ostalo bez električne energije, saopštile su vlasti ovih američkih saveznih država.

Lokalni zvaničnici su naveli da su se oba smrtna slučaja dogodila nakon što su stabla, koja je oborio olujni vjetar, pala na porodične kuće jedno u okrugu Eskambija na Floridi, a drugo u Birmingemu u Alabami, dok se oluja kretala ka unutrašnjosti kontinenta.

Iako je uragan u međuvremenu oslabio na nivo posttropskog ciklona, Isajas i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju od katastrofalnih poplava i razornih tornada, upozoravaju meteorolozi i nadležne službe.

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Brojna domaćinstva ostala su u mraku širom Floride, Alabame i Džordžije. Najteža situacija je na Floridi gdje je bez struje 438.137 korisnika, u Alabami je upalo u mrak 294.662 Domaćinstava, dok je u Džordžiji bez napajanja ostalo 111.105 korisnika.

Iako su upozorenja na olujne talase ukinuta, Nacionalni centar za uragane (NHC) upozorava na mogućnost izlivanja rijeka i stravičnih bujičnih poplava na jugu Alabame, dijelovima Floride i jugozapadne Džordžije.

Guvernerka Alabame Kej Ajvi upozorila je građane na moguću pojavu tornada i apelovala da se spreme za najgori scenario, dok su na Floridi sve ekipe za zaštitu i spasavanje već na terenu kako bi sanirale štetu i vaspostavile snabdijevanje strujom.

7:45 PM CDT: this might be the most insane footage I’ve taken in 26 tropical cyclones and 12 years of chasing. #FLwx #Isaias #Florida #Hurricane https://t.co/AMN6x9w5Kv — Tyler Spalding (@FloridaPA27) October 10, 2026

(Tanjug)