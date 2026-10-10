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Sutra obavezno uradite ovo: Veliki praznik donosi riječi koje liječe

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10.10.2026 21:37

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Сутра обавезно урадите ово: Велики празник доноси ријечи које лијече
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 11. oktobra obilježavaju dan Prepodobnog Haritona Ispovednika, svetitelja koji je zbog svoje vjere pretrpio velika stradanja, a potom osnovao monaške zajednice u pustinji.

Hariton je bio ugledan i blagočestiv građanin grada Ikonije. Nadahnut duhom svoje zemljakinje, svete Tekle, javno je ispovijedao ime Hristovo.

Kada je počelo žestoko gonjenje hrišćana u vrijeme cara Avrelijana, Hariton je izveden pred hegemona. Sudija mu je naredio da se pokloni idolima, ali je on to odlučno odbio.

„Svi vaši bogovi su demoni, koji su nekada zbog gordosti svrgnuti s neba u pakao“, odgovorio je Hariton.

Jasno je ispovijedao vjeru u jedinog živog Boga, Tvorca svega, i Gospoda Isusa Hrista, Spasitelja ljudi. Zbog toga je hegemon naredio da ga muče, pa je njegovo tijelo bilo prekriveno ranama. Nakon smrti cara Avrelijana, Hariton je oslobođen iz tamnice.

Na putu ka Jerusalimu uhvatili su ga razbojnici, ali se, prema predanju, Božijim promislom oslobodio. Nije želio da se vrati u Ikoniju, već se povukao u pustinjsku oblast Farana, gdje je osnovao monašku obitelj i okupio monahe.

Kasnije se udaljio u pustinju prema Jerihonu, gdje je osnovana još jedna obitelj nazvana Haritonova, a na kraju je osnovao i treću, Sukijsku lavru, poznatu kao Stara lavra.

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Prepodobni Hariton upokojio se u dubokoj starosti, a njegovo ime ostalo je trajno povezano sa razvojem monaškog života. Njegove mošti počivaju u prvoj obitelji, a pripisuje mu se i sastavljanje čina monaškog postriga.

Molitva i besjeda za duhovni mir

U narodu se uz praznik Prepodobnog Haritona Ispovednika prenosi molitva za koju se vjeruje da donosi mir i duhovnu zaštitu domu. Ipak, važno je naglasiti da molitva nije magijski obred, niti postoji crkveno učenje da samo njeno izgovaranje automatski uklanja nesreću.

U besjedi koja se tradicionalno prenosi uz životopis ovog svetitelja naglašava se jedinstvo Svete Trojice i značaj istrajnosti u vjeri, dobrim djelima i čistoti misli:

„Ono što Sin Božiji hoće, i Otac hoće, i Duh Sveti hoće. A ono što Sveta Trojica hoće, to i biva. A šta hoće Gospod Sin Božiji? On hoće da i učenici Njegovi budu sa Njim zajedno u Carstvu nebeskom; i ne samo Njegovih 12 učenika, nego i svi oni, veli Gospod, koji u Njega povjeruju radi riječi njihovih. U te se i mi računamo, braćo moja, koji se krstismo i vjeru apostolsku primismo i održasmo, ali samo pod uslovom da se sami toga velikog blaga ne odreknemo nedjelima svojim, odstupanjem od vjere, nečistotom grijeha, bogohulnim riječima i mislima.“

Suština ove poruke jeste da se vjera ne pokazuje samo riječima, već i načinom života, djelima i odnosom prema bližnjima. Vjernici se na ovaj dan mogu pomoliti za mir u domu, zdravlje svojih najmilijih i snagu da prebrode sve životne teškoće, prenosi Ona.rs.

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