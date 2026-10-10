Patrijarh Porfirije: Kada su u crkvi, vjernici su uvijek u svojoj otadžbini

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služio je liturgiju u manastiru Svetog Save u Ilajnu tokom kanonske posjete Australiji i istakao da iza svakog neprijatelja hrišćanskog naroda "stoji onaj koji je neprijatelj Hristov, koji hoće da se međusobno svađamo".

"Đavo je taj koji je protiv ljubavi, protiv praštanja, proziv jedinstva i zagrljaja braće i sestara. Onda kad mi hoćemo da budemo Hristovi, on hoće da se međusobno svađamo", poručio je patrijarh Porfirije.

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On je ukazao na "strijele otrovnice upućene na biće srpskog naroda, koje su za metu imale da kao narod budemo razdvojeni i jedni protiv drugih", saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

Patrijarh Porfirije rekao je da crkva nije organizacija koju su stvorili ljudi, već Gospod i da on mora biti "korijen, temelj, okvir i građevina u koju sebe ugrađujemo i u kojoj se preispitujemo da li činimo po svojoj ili volji Tvorca".

"Naravno, niko ne misli da treba u Crkvi da se sprovodi jednoumlje. To nije blagoslov Božji. Blagoslov Božji je da je svako ikona Božja, ikona Hristova i da svako ima svoj poseban dar, svoj poseban pečat", rekao je patrijarh Porfirije.

Patrijarh je naveo da su vjernici uvijek u svojoj otadžbini kada su u crkvi, ma koliko bili daleko u drugim zemljama.

"U svakoj svetinji koja postoji ovdje, iako ste hiljadama kilometara od mjesta u kojima ste se rodili i mjesta u kojima su vaši korijeni, okupljajući se u hramu Božjem, vi ste u svojoj otadžbini, jer kroz Crkvu gde god da smo uvijek je prisutno naše mjesto rođenja i odrastanja. Nema distance vremenske i granice geografske kada smo u Crkvi i to smo danas pokazali", istakao je patrijarh Porfirije.

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U obraćanju brojnim vjernicima koji su iz više gradova pristigli na liturgijsko sabranje u manastir Svetog Save, patrijarh Porfirije je rekao da je u tom molitvenom domu srpskog naroda u australijskoj državi Viktorija od 1972. godine i Hilandar i to ne samo u metaforičkom smislu, već je i bukvalno postavljen u temelj svetinje, jer se u njoj nalaze mošti starca Nikanora Hilandarca.

(Srna)