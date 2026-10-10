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Tramp: Ukrajini potreban novi lider - Zelenski imao više prilika

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10.10.2026 19:39

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Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Rod Lamkey

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je Ukrajini potreban novi lider kako bi konačno mogli da postignu sporazum sa Rusijom.

On je dodao da ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski ne bi trebalo da gađa ruske rafinerije nafte.

"Zelenski želi da napravi probleme za cijeli svijet", rekao je Tramp.

On je novinarima u Bijeloj kući rekao da je Zelenskom bolje da prestane da napada ruske rafinerije.

Zelenski imao više prilika

Tramp ističe je da je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski mogao da riješi sukob u Ukrajini u više navrata.

"Zelenski je imao više prilika da riješi ovaj rat. On je izabrao da to ne učini", rekao je Tramp novinarima.

On je ranije rekao da je Ukrajini potreban novi lider, prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

Volodimir Zelenski

Ukrajina

Rusija

Sjedinjene Američke Države

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