Tramp: Ukrajini potreban novi lider - Zelenski imao više prilika

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je Ukrajini potreban novi lider kako bi konačno mogli da postignu sporazum sa Rusijom.
On je dodao da ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski ne bi trebalo da gađa ruske rafinerije nafte.
"Zelenski želi da napravi probleme za cijeli svijet", rekao je Tramp.
On je novinarima u Bijeloj kući rekao da je Zelenskom bolje da prestane da napada ruske rafinerije.
Zelenski imao više prilika
Tramp ističe je da je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski mogao da riješi sukob u Ukrajini u više navrata.
"Zelenski je imao više prilika da riješi ovaj rat. On je izabrao da to ne učini", rekao je Tramp novinarima.
On je ranije rekao da je Ukrajini potreban novi lider, prenosi Srna.
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