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Hoće li Bijeljina imati grijanje ove godine?

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10.10.2026 19:24

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Грејне цијени у топлани у Бијељини.
Foto: ATV

Iza građana Bijeljine je jedna od najlošijih sezona grijanja. Stanovi su više bili hladni nego topli, a ni sada nije baš potpuno jasno kako će se grijati.

Tokom ljeta su imali najave da grijanja možda neće biti i da drugi ugalj, sem ugljevičkog, koga nema za komercijalnu prodaju, ne odgovara kotlovima. Građani ne znaju šta će ih dočekati 15.oktobra.

"Biće svašta, neka se snalazi ko kako zna", "Vlast kriva, dopustila je tako da nema grad Bijeljina ugalj, ovaj grijanje", rekli su građani.

Petrović preporučuje kupovinu toplotnih pumpi, prije nego rješenje problema toplane. Toplana je raspisala javnu nabavku za ugalj, ali ne može garantovati kontinuitet i kvalitet grijanja. Za sada je izabran jedan ponuđač, čeka se period za pravo žalbe, kako bi ugalj konačno bio nabavljen i dovezen na depo toplane. Ali ni to ne garantuje tople radijatore.

"I onda ćemo vrlo vjerovatno u neizvjesnoj grejnoj sezoni za korisnike Gradske toplane da opet dobavljač u ovom dijelu ne može „roditi“ ugalj ako on nije proizveden na rudniku Ugljevik i svjedočiti još jednoj neizvjesnoj grejnoj sezoni", tvrdi gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.

Gradska toplana tražila je i dobila povećanje cijene grijanja od 25 odsto i kredit od 2,6 miliona KM za normalno funkcionisanje. Gdje je novac od kreditnog zaduženja kao i isplaćeni novac od Gradske uprave, pitaju se u Skupštini?

"Građani zaista ne žele da znaju procedure nabavke energenata za gradsku toplanu, kao i razni dopisi, da li su prihvaćeni da se održe neki sastanci. Građane zaista to ne zanima, ali ih zanima da li će ove zime biti grejna sezona i da li će početi na vrijeme", rekla je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Tatjana Perić.

I u „Elektro-Bijeljini“ spremaju se za slučaj da toplana ne radi. Očekuju da će biti više kupaca na mreži, a to zahtjeva i veće kapacitete u pogonu.

"Ukoliko krajnji korisnici naši kupci Toplane ne budu imali isporučenu toplotnu energiju, svi oni će jasno, nemaju drugog izbora preći na grijanje na električnu energiju što znači dodatne količine električne energije, dodatne kapacitete za prenos, a prije svega značajno opterećenje postojeće mreže", naveo je izvršni direktor za terenske operacije u ODS „Elektro-Bijeljina“ Milan Lukić.

U Bijeljini ima oko 900 korisnika toplane, a oko 90 ZEV-a koristi usluge Toplane, i za jednu sezonu je potrebno 5.000 tona uglja.

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Tagovi :

grejna sezona

Bijeljina

Luka Petrović

Elektro Bijeljina

grijanje

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