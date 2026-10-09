Ćosić: Djeca su garant budućnosti i opstanka Istočnog Sarajeva

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio da su djeca garant budućnosti i opstanka ovog grada i da podrška njihovom zdravom rastu i razvoju od najranijeg uzrasta ostaje najvažnije opredjeljenje.

Ćosić je, nakon što je sa kolegama posjetio sve vrtiće u Istočnom Sarajevu, istakao da su sve predškolske ustanove u jako dobrom stanju.

"Zato posebno zahvaljujem svim ljudima koji brinu o djeci - od vaspitača do onih koji su zaduženi za ishranu u vrtićima", izjavio je Ćosić Srni.

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Navodeći da u javnim i privatnim vrtićima u Istočnom Sarajevu boravi više od 1.300 djece, Ćosić je naglasio važnost da za njih budu obezbijeđeni najbolji uslovi.

"Grad i opštine će, kroz proširenje kapaciteta za boravak djece u vrtićima i kreiranje novih mjera za podršku pronatalitetnoj politici, napredovati i rasti", zaključio je Ćosić.