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Banjalučanin pucao u Laktašima, policija mu pronašla arsenal oružja i drogu

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09.10.2026 15:48

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Пронађен арсенал оружја у Бањалуци.
Foto: Ustupljena fotografija

Banjalučanin S. R. uhapšen je u Laktašima zbog sumnje da je nakon verbalnog sukoba prijetio sugrađaninu i pucao iz vatrenog oružja, a policija je pretresom pronašla arsenal oružja i drogu.

Incident se dogodio juče u poslijepodnevnim časovima kada je S. R., nakon verbalnog sukoba, uputio ozbiljne prijetnje po život muškarcu iz Banjaluke.

Tokom svađe, u prisustvu napadnutog sugrađanina i drugih lica, osumnjičeni je ispalio hitac iz vatrenog oružja u zemlju.

Osumnjičenom se stavljaju na teret četiri krivična djela „Ugrožavanje sigurnosti“, "Izazivanje opšte opasnosti", "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija" i "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga".

Policijski službenici su brzom intervencijom uhapsili S. R. i alkotestiranjem utvrdili da je imao 0,80 promila alkohola u organizmu.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjaluci i uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva, policija je izvršila pretrese na tri lokacije na području Banjaluke i Laktaša.

Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti automatska puška "Zastava M70" sa municijom, puška marke "Remington", dva samostrela te oko 32 grama marihuane.

Pripadnici policije su takođe zaplijenili i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela.

Sve dalje istražne radnje preduzimaju se pod direktnim nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

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Tagovi :

hapšenje

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