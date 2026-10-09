Udes kod Tropika: Još veći kolaps u najavi

Autor:Stevan Lulić
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Manji udes dogodio se kod Tržnog centra "Tropik" u naselju Lazarevo u Banjaluci što je dovelo do još većih gužvi u ovom dijelu grada.
Još uvijek nema informacija da li je neko u ovoj nezgodi povrijeđen, ali je na vozilima nastala materijalna šteta.
Tačne okolnosti pod kojima je došlo do udesa za sada nisu poznate.
Vozačima se savjetuje da, ukoliko su u mogućnosti, koriste druge pravce kako bi izbjegli gužvu.
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