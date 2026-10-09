Udes kod Tropika: Još veći kolaps u najavi

Manji udes dogodio se kod Tržnog centra "Tropik" u naselju Lazarevo u Banjaluci što je dovelo do još većih gužvi u ovom dijelu grada.

Još uvijek nema informacija da li je neko u ovoj nezgodi povrijeđen, ali je na vozilima nastala materijalna šteta.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do udesa za sada nisu poznate.

Vozačima se savjetuje da, ukoliko su u mogućnosti, koriste druge pravce kako bi izbjegli gužvu.