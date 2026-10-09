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Nije pristao na razvod? Muškarac ubio ženu i prijatelja, ima još ranjenih

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09.10.2026 16:31

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Пиштољ, оружје
Foto: Pexels

Zločin koji se dogodio u petak poslije podne u selu Livoč kod Gnjilana, ispostavilo se da je dvostruko ubistvo.

Sumnja se da je jedan muškarac ubio svoju suprugu, prijatelja (člana njene porodice) i ranio još tri osobe, saznaju izvori portala IndeksOnline.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je žrtva iz porodice Bogujevci iz sela Livoč, dok je osumnjičeni za ubistvo iz porodice Ramuši iz sela Laštica.

Sumnja se da je do krvoprolića došlo usljed porodičnih problema i zahtjeva za razvod braka, ali ove informacije još uvijek nisu zvanično potvrđene.

Policija je izašla na lice mjesta i intenzivno se bavi ovim slučajem.

Portal IndeksOnline kontaktirao je portparola policije za region Gnjilana, Ismeta Hašanija, koji je najavio da će se uskoro zvanično oglasiti povodom ovog slučaja.

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ubistvo žene

Ubistvo

istraga

zločin

Crna hronika

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