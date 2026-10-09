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Vanredno u školama širom Srbije, svi učenici evakuisani

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09.10.2026 13:07

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Ванредно у школама широм Србије, сви ученици евакуисани
Foto: Tanjug/Boris Milivojević

Dojave o postavljenim bombama stigle su danas školama širom Srbije. Policija je alarmirana, a učenici evakuisani.

Iz pet osnovnih i jedne srednje škole u Leskovcu jutros su evakuisani učenici zbog dojava o podmetnutoj bombi.

Dojave su, kako je rečeno, stigle na školske imejl adrese, kao i ranije, a to je potvrđeno za Jugmediju u Policijskoj upravi Leskovac.

Riječ je, između ostalog, i o Muzičkoj školi u Leskovcu i Osnovnoj školi "Svetozar Marković" u Vučju.

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Takođe, u više osnovnih i srednjih škola na teritoriji Južnobačkog okruga od jutros su pristigle dojave o bombama.

Dojave su stigle putem imejl adresa školskih ustanova, uz navode da su u školskim prostorijama postavljene eksplozivne naprave.

Podsjetimo, jutros je zbog dojave o bombi evakuisana i Osnovna škola "Vuk Karadžić" u Novom Sadu, a rad je prekinut i u mnogim školama u Beogradu. Razlog je isti – dojava o bombi.

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dojava o bombi

Škola

Srbija

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