Drama u Pragu: Zapalio se autobus koji je prevozio srpske gimnazijalce

Autobus kojim su učenici Gimnazije u Subotici putovali na matursku ekskurziju u Prag zapalio se juče u jutarnjim časovima. Prema trenutno dostupnim informacijama, u trenutku izbijanja požara učenici su se nalazili u hotelu i niko nije povrijeđen, saopšteno je iz Unije srednjoškolaca Srbije, a da je došlo do ovog incidenta potvrdio je i direktor subotičke gimnazije.

Kako prenosi RTS, autobus se zapalio na parkingu, povrijeđenih nema, a djeca su u trenutku izbijanja požara bila na doručku u hotelu.

Svih 200 maturanata subotičke Gimnazije „Svetozar Marković“ jutros se bezbjedno vratilo sa ekskurzije u Češkoj, potvrdio je za RTS direktor Gimnazije „Svetozar Marković“ u Subotici Danilo Popov.

Direktor gimnazije rekao je da danas očekuje izvještaj o tom događaju, ali da ima saznanja da je autobus bio prazan na parkingu, da je požar izbio iz za sada nepoznatih razloga, te da niko od maturanata nije bio u njemu, jer su se nalazili u hotelu na doručku.

Stigao zamjenski autobus

Kako je izjavio Popov, novosadska agencija koja je organizovala ekskurziju odmah je obezbijedila zamjenski autobus, tako da je tokom jučerašnjeg dana program u Češkoj nastavljen prema planu.

Kako je saopšteno iz Unije srednjoškolaca Srbije, a prema informacijama kojima raspolažu, zvanični izvještaj o uzroku požara još nije dostupan, zbog čega u ovom trenutku nije moguće sa sigurnošću govoriti o tome šta je dovelo do incidenta niti utvrđivati eventualnu odgovornost.

Za nastavak putovanja obezbijeđen je drugi autobus, dodaje se.

I dalje se čeka da nadležne službe utvrde uzrok požara, da se razjasne okolnosti događaja i da se javnosti pruže pouzdane informacije o bezbjednosti učenika i eventualnim propustima.