Mladića izvukli iz automobila, pa ga izboli

Autor:ATV redakcija
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Prema nezvaničnim informacijama na magistrali kod Pinove vile u Zrenjaninu večeras oko 19 časova, iz auta marke BMW, izvučen je mladić koji je potom izboden više puta oštrim predmetom.
Policija i Hitna pomoć odmah su izašle na teren, a povrijeđeni mladić je prevezen u Urgentni centar zrenjaninske bolnice dok je uviđaj još uvijek u toku.
Stanje povrijeđenog mladića za sada je nepoznato.
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