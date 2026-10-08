Mladića izvukli iz automobila, pa ga izboli

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Prema nezvaničnim informacijama na magistrali kod Pinove vile u Zrenjaninu večeras oko 19 časova, iz auta marke BMW, izvučen je mladić koji je potom izboden više puta oštrim predmetom.

Policija i Hitna pomoć odmah su izašle na teren, a povrijeđeni mladić je prevezen u Urgentni centar zrenjaninske bolnice dok je uviđaj još uvijek u toku. Stanje povrijeđenog mladića za sada je nepoznato. (Telegraf.rs)

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