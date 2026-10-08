Putin: Spremni smo da pomognemo Teheranu u rješavanju krize

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Rusija je spremna da učini sve što je u njenoj moći kako bi pomogla Iranu u rješavanju krize na Bliskom istoku, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom u Turkmenistanu.
Ruski predsjednik je ocijenio da je situacija na Bliskom istoku trenutno najozbiljniji problem u regionu, ali da Moskva zna da Iran preduzima konkretne korake u nastojanju da okonča sukob.
Svijet
"Pokušaji spoljnih snaga da izvrše uticaj na izborni proces u BiH pokazali se uzaludnim"
On je istakao da susret sa Pezeškijanom pruža priliku za razgovor o svim aktuelnim pitanjima.
Istakao je da se odnosi dvije zemlje nastavljaju da se razvijaju u pozitivnom pravcu, na osnovu sporazuma koji su potpisale početkom prošle godine.
Kao pozitivan primjer saradnje naveo je i humanitarnu oblast, u kojoj se organizuje veliki broj zajedničkih aktivnosti.
Putin je naglasio da se ekonomska saradnja razvija u okviru sveobuhvatnog sporazuma koji predstavlja osnovu za dalje jačanje rusko-iranskih odnosa.
Predsjednik Rusije je zamolio iranskog kolegu da prenese njegove najbolje želje vrhovnom vođi Irana Modžtabi Hamneju, prenosi Sputnjik.
Svijet
Tramp: Vodimo produktivne razgovore sa Iranom, nećemo napasti prije međuizbora
Susret dvojice predsjednika održan je tokom Putinove dvodnevne posjete Turkmenistanu, gdje učestvuje na sjednici Savjeta šefova država Zajednice nezavisnih država i Kaspijskom ekološkom samitu.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Srbija
2 h0
Region
3 h0
Srbija
3 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h4
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
22
55
22
55
22
47
22
43
22
42
Trenutno na programu