Putin: Spremni smo da pomognemo Teheranu u rješavanju krize

Rusija je spremna da učini sve što je u njenoj moći kako bi pomogla Iranu u rješavanju krize na Bliskom istoku, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom u Turkmenistanu.

Ruski predsjednik je ocijenio da je situacija na Bliskom istoku trenutno najozbiljniji problem u regionu, ali da Moskva zna da Iran preduzima konkretne korake u nastojanju da okonča sukob.

Svijet "Pokušaji spoljnih snaga da izvrše uticaj na izborni proces u BiH pokazali se uzaludnim"

On je istakao da susret sa Pezeškijanom pruža priliku za razgovor o svim aktuelnim pitanjima.

Istakao je da se odnosi dvije zemlje nastavljaju da se razvijaju u pozitivnom pravcu, na osnovu sporazuma koji su potpisale početkom prošle godine.

Kao pozitivan primjer saradnje naveo je i humanitarnu oblast, u kojoj se organizuje veliki broj zajedničkih aktivnosti.

Putin je naglasio da se ekonomska saradnja razvija u okviru sveobuhvatnog sporazuma koji predstavlja osnovu za dalje jačanje rusko-iranskih odnosa.

Predsjednik Rusije je zamolio iranskog kolegu da prenese njegove najbolje želje vrhovnom vođi Irana Modžtabi Hamneju, prenosi Sputnjik.

Svijet Tramp: Vodimo produktivne razgovore sa Iranom, nećemo napasti prije međuizbora

Susret dvojice predsjednika održan je tokom Putinove dvodnevne posjete Turkmenistanu, gdje učestvuje na sjednici Savjeta šefova država Zajednice nezavisnih država i Kaspijskom ekološkom samitu.

(Srna)