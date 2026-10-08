Madurova supruga traži puštanje iz zatvora: Srčano oboljenje se pogoršalo u zatvoru

Bivša prva dama Venecuele traži puštanje iz zatvora dok ona i njen suprug čekaju suđenje po optužbama SAD za trgovinu drogom, piše AP.

Silija Flores, supruga bivšeg predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, "zaslužuje priliku da čeka suđenje u kućnom pritvoru" dok se bori sa srčanim oboljenjem koje se pogoršalo otkako je u zatvoru, naveli su njeni advokati u sudskim dokumentima podnijetim u srijedu.

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Advokati Mark Doneli i Andres Sančez zatražili su od sudije da joj dozvoli da napusti savezni zatvor u Bruklinu i pređe u kuću u okviru nadležnosti saveznog suda na Menhetnu, gdje bi ona i Maduro trebalo da se suoče sa suđenjem sljedećeg juna.

Tamo bi, prema riječima advokata, bila pod 24-časovnim naoružanim nadzorom i bilo bi joj dozvoljeno da prima samo one posjetioce koje odobre sud i savezni tužioci. Kuća bi bila pod video-nadzorom, a njeni telefonski razgovori bi se snimali, naveli su advokati.

Savezni tužioci još nisu podnijeli odgovor. Portparol kancelarije američkog tužioca na Menhetnu odbio je da komentariše slučaj. Sudija Alvin K. Helerstajn još nije donio odluku o zahtjevu Floresove.

Maduro i Flores negiraju krivicu

Floresova (69) i Maduro (63) nalaze se u zatvoru u Bruklinu otkako su ih američke snage uhapsile u njihovoj kući u Karakasu tokom noćne racije početkom januara i prebacile u Njujork.

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Oboje su se izjasnili da nisu krivi po optužbama da su učestvovali u zavjeri za slanje kokaina u SAD. U posebnom sudskom podnesku, nedavno su zatražili odbacivanje optužnice, pozivajući se na imunitet koji uživaju kao lider i prva dama strane države.

Advokati Floresove naveli su da ona godinama živi sa prolapsom mitralnog zalistka, ali da od trenutka hapšenja i posljednjeg smještanja u Metropolitenski pritvorski centar u Bruklinu nije primila mjesečnu injekciju neophodnu za liječenje tog oboljenja.

Umjesto toga, kako su izjavili Doneli i Sančez, prepisani su joj aspirin u niskoj dozi, statin, diltiazem i nitroglicerin za ublažavanje bolova u grudima. Ona konstantno pati od refluksa i gastritisa, izgubila je dva kutnjaka i smršala više od 11,3 kilograma.

Ljekari su Floresovoj savjetovali da se podvrgne srčanoj kateterizaciji, što bi moglo dovesti do daljih kardioloških intervencija, naveli su njeni advokati. U tom slučaju, kako su istakli, biće joj potrebno "dovoljno vremena za oporavak od eventualnih zahvata, i to u okruženju koje pogoduje njenom oporavku".

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Osoblje zatvora "ponašalo se izuzetno s poštovanjem prema njoj i njenom suprugu", a Flores "ne osporava da je dobila odličnu njegu od medicinskih radnika" u zatvoru i bolnici, napisali su Doneli i Sančez.

(Kurir)