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Tramp: Vodimo produktivne razgovore sa Iranom, nećemo napasti prije međuizbora

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08.10.2026 18:47

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Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Rod Lamkey

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore sa Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju prije izbora na sredini predsjedničkog mandata za Kongres SAD u novembru.

- Vodimo produktivne razgovore sa Islamskom Republikom Iran - napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži "Truth Social".

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Tramp je dodao da američka blokada iranskih luka ostaje na snazi i da nafta teče kroz Ormuski moreuz.

- Nećemo napasti Iran ni u jednom trenutku prije međuizbora koji će se održati u Sjedinjenim Državama 3. novembra - zaključio je Tramp.

(Tanjug)

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Donald Tramp

Iran

Amerika

pregovori

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