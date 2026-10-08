Tramp: Vodimo produktivne razgovore sa Iranom, nećemo napasti prije međuizbora

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore sa Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju prije izbora na sredini predsjedničkog mandata za Kongres SAD u novembru.

- Vodimo produktivne razgovore sa Islamskom Republikom Iran - napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži "Truth Social".

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Tramp je dodao da američka blokada iranskih luka ostaje na snazi i da nafta teče kroz Ormuski moreuz.

- Nećemo napasti Iran ni u jednom trenutku prije međuizbora koji će se održati u Sjedinjenim Državama 3. novembra - zaključio je Tramp.

(Tanjug)