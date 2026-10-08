Hrvatska uslovljava Crnu Goru na putu ka EU: Među zahtjevima i bazen

Crna Gora ne može očekivati ulazak u Evropsku uniju ukoliko ignoriše Hrvatsku kao prvog komšiju i članicu EU, poručio je hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman.

Gordan Grlić Radman je u izjavi za Hrvatsku radioteleviziju kazao da Hrvatska ne blokira evropski put Crne Gore, ali da od Podgorice očekuje konkretne rezultate u rješavanju pitanja koja Zagreb smatra važnim.

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Kako je naveo, ne radi se samo o bilateralnim sporovima, već i o pitanjima vladavine prava i evropskih vrijednosti. Među otvorenim pitanjima izdvojio je povrat imovine oduzete Hrvatima u Crnoj Gori, obeštećenje bivših logoraša, rasvjetljavanje sudbine nestalih tokom rata u Hrvatskoj, kao i naziv gradskog bazena u Kotoru.

Grlić Radman je podsjetio da je Hrvatska do sada dala saglasnost za zatvaranje 18 pregovaračkih poglavlja sa Crnom Gorom. Istakao je da Podgorica, uz ispunjavanje obaveza iz pregovaračkih poglavlja, mora pokazati napredak i u oblasti dobrosusjedskih odnosa, što je jedno od načela EU.

Govoreći o pitanju vojne imovine, hrvatski ministar je kazao da je ono definisano Sporazumom o pitanjima sukcesije iz 2001. godine, koji je stupio na snagu 2004. godine. Kao primjer je naveo školski brod "Jadran", ističući da on predstavlja samo dio imovine obuhvaćene sukcesijom.

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Prema njegovim riječima, hrvatska i crnogorska delegacija posljednji put su o sukcesiji vojne imovine razgovarale 2018. godine, dok će dvije države za dva dana imati zajedničku komisiju posvećenu brodu "Jadran" i pitanju sukcesije vojne imovine.

Grlić Radman je govorio i o zahtjevu za promjenu imena gradskog bazena u Kotoru, koji nosi ime Zorana Gopčevića. Kazao je da Zagreb smatra važnim i to pitanje, navodeći da je Gopčević bio čuvar logora u Morinju, gdje su hrvatski zarobljenici bili izloženi maltretiranju i mučenju.

Hrvatski ministar je naveo da je o otvorenim pitanjima razgovarao s predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lejen i evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos.

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"Mi nismo adresa, tu smo apsolutno i čekamo da se nešto isporuči Hrvatskoj", rekao je Grlić Radman.

Podsjetio je i da je Hrvatska podržala obnovu nezavisnosti Crne Gore i njeno pristupanje NATO, kao i da je pružala stručnu pomoć Podgorici u procesu evropskih integracija.

"Nas niko nije zavadio, već odavno smo u fazi odličnih odnosa, ali se neke stvari moraju riješiti prema Hrvatskoj", poručio je Grlić Radman.