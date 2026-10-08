Na granici sa Crnom Gorom uhapšen državljanin BiH: Pronađeno 65 kilograma marihuane

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Regionalnog centra granične policije Centar u Crnoj Gori spriječili su krijumčarenje veće količine marihuane na zajedničkom graničnom prelazu Vraćenovići - Deleuša te uhapsili 31-godišnjeg državljanina BiH.
Policijski službenici su u srijedu oko 23 sata kontrolisali teretno motorno vozilo s priključnim vozilom kojim je upravljao B. G. (31).
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Vozilo je izdvojeno radi detaljne granične kontrole, odnosno druge linije provjera.
- Tom prilikom, a shodno naređenju suda, izvršen je pretres tovarnog prostora priključnog vozila, u kojem su policijski službenici pronašli 62 pakovanja marihuane, ukupne mase oko 65 kilograma - navodi se u saopštenju policije.
O događaju je odmah obaviještena dežurna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.
Nakon prikupljenih dokaza, B. G. je po nalogu državnog tužioca uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo "neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga".
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On će uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku, biti sproveden u tužilaštvo na dalje postupanje.
(Avaz)
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