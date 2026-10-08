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Zdravko (67) slučajno ubio prijatelja, pa mirno otišao kući

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08.10.2026 11:21

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Prema optužnici, nesreća se dogodila između 18 i 19 časova u Vrbovcu. Zdravko (67) je prijatelja (76) dovezao u dvorište porodične kuće, a zatim neoprezno krenuo u rikverc.

"Zadnjim dijelom vozila udario je prijatelja, koji je pao na travu, nakon čega je automobilom prešao preko njegovog tijela", piše u tekstu.

Povrede su bile toliko teške da je nesrećni muškarac ubrzo preminuo. Zdravko tvrdi da ništa nije osjetio i da se potom odvezao kući.

"Nisam osetio nikakav udarac jer sam prešao točkovima preko njega. Pretpostavljam da je bio na sredini vozila i da je tako došlo do nesreće. Sledećeg jutra pozvala me je komšinica i rekla da moj prijatelj mrtav leži u dvorištu", ispričao je Zdravko, prenosi Danica.hr.

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On je svjedočio i da su tog dana zajedno išli kod frizera, a potom su u jednom ugostiteljskom objektu pili pivo. Policija pretpostavlja da je, po svemu sudeći, vozio u alkoholisanom stanju. Međutim, to nije potvrđeno, jer je uhapšen tek nekoliko dana kasnije.

Zdravku prijeti višegodišnja zatvorska kazna.

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Ubistvo

Automobil

vozio u rikverc i ubio prijatelja

Hrvatska

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