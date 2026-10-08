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Novi stadion u Zagrebu imaće zatvorsku ćeliju

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08.10.2026 07:10

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Детаљан поглед на закључана врата затворске ћелије са креветом унутра.
Foto: pexels/Ron Lach

Zanimljiv detalj je implementiran u arhitektonsko rešenje stadiona koji se uveliko gradi na mjestu nekadašnjeg objekta u Kranjčevćevoj ulici u Zagrebu.

Novi stadion u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu, koji se gradi na mjestu starog stadiona Trešnjevke, imaće niz sadržaja usklađenih sa standardima četvrte kategorije UEFA. Među njima su prostorija za video-asistenciju sudijama (VAR), prostorije za doping kontrolu, ljekarske prostorije, luksuzne lože i medijski prostori. Ipak, jedan detalj posebno privlači pažnju.

Naime, novi stadion imaće i prostorije za pritvor, pišu hrvatski mediji.

"Prema dokumentaciji za opremanje stadiona, predviđene su dvije prostorije za pritvor u sklopu policijskih prostorija. Pregrada mora biti izrađena od čelika, sa vertikalnim čeličnim šipkama i dodatnim vodoravnim profilima koji povećavaju čvrstoću konstrukcije i otpornost na vandalizam", piše Indeks (Index.hr).

Prostorije za privremeno zadržavanje izgrednika na stadionima nisu rijetkost. U Engleskoj ih ima nekoliko stadiona klubova koji se takmiče u Premijer ligi i Čempionšipu. Takve prostorije postoje u Lesteru, Njukaslu i Halu, kao i u škotskom Stirlingu i švajcarskom Sent Galenu.

Pritvorske prostorije samo su jedan od specifičnih sadržaja novog stadiona, čija je izgradnja počela u aprilu 2025. godine.

Projektom su predviđene i policijske prostorije, posebna VAR soba sa šest radnih mjesta, prostorije za doping kontrolu, ljekarske prostorije, ledene kupke i stolovi za masažu.

Stadion će imati i 14 luksuznih loža (skajboksova), savremene televizijske prostore, kao i više od 200 mjesta namijenjenih novinarima i drugim članovima medijskih ekipa.

Tribine će biti potpuno natkrivene, dok će teren biti hibridni, sa ugrađenim sistemom grijanja.

Vrijednost ugovorenih građevinskih radova na stadionu u Kranjčevićevoj iznosi oko 37,9 miliona evra bez PDV-a, a izgradnju finansira Grad Zagreb.

Završetak radova planiran je najkasnije do kraja 2026. godine.

(b92)

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Zagreb

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