Novi stadion u Zagrebu imaće zatvorsku ćeliju

Autor:ATV redakcija
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Zanimljiv detalj je implementiran u arhitektonsko rešenje stadiona koji se uveliko gradi na mjestu nekadašnjeg objekta u Kranjčevćevoj ulici u Zagrebu.
Novi stadion u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu, koji se gradi na mjestu starog stadiona Trešnjevke, imaće niz sadržaja usklađenih sa standardima četvrte kategorije UEFA. Među njima su prostorija za video-asistenciju sudijama (VAR), prostorije za doping kontrolu, ljekarske prostorije, luksuzne lože i medijski prostori. Ipak, jedan detalj posebno privlači pažnju.
Naime, novi stadion imaće i prostorije za pritvor, pišu hrvatski mediji.
🇭🇷🏟️ New details on Zagreb’s renovated Kranjčevićeva Stadium have been revealed.
Along with having 11,163 covered seats and UEFA Category 4 status, the stadium will feature 14 skyboxes, a dedicated VAR room, eight professional ice baths, doping-control facilities and even two detention rooms.
The €780,000 equipment tender covers almost every area of the stadium, including dressing rooms, VIP areas, media facilities and police spaces.
[Jutarnji list]— Croatian Football (@CroatiaFooty) October 7, 2026
"Prema dokumentaciji za opremanje stadiona, predviđene su dvije prostorije za pritvor u sklopu policijskih prostorija. Pregrada mora biti izrađena od čelika, sa vertikalnim čeličnim šipkama i dodatnim vodoravnim profilima koji povećavaju čvrstoću konstrukcije i otpornost na vandalizam", piše Indeks (Index.hr).
Prostorije za privremeno zadržavanje izgrednika na stadionima nisu rijetkost. U Engleskoj ih ima nekoliko stadiona klubova koji se takmiče u Premijer ligi i Čempionšipu. Takve prostorije postoje u Lesteru, Njukaslu i Halu, kao i u škotskom Stirlingu i švajcarskom Sent Galenu.
Pritvorske prostorije samo su jedan od specifičnih sadržaja novog stadiona, čija je izgradnja počela u aprilu 2025. godine.
Projektom su predviđene i policijske prostorije, posebna VAR soba sa šest radnih mjesta, prostorije za doping kontrolu, ljekarske prostorije, ledene kupke i stolovi za masažu.
Stadion će imati i 14 luksuznih loža (skajboksova), savremene televizijske prostore, kao i više od 200 mjesta namijenjenih novinarima i drugim članovima medijskih ekipa.
Tribine će biti potpuno natkrivene, dok će teren biti hibridni, sa ugrađenim sistemom grijanja.
Vrijednost ugovorenih građevinskih radova na stadionu u Kranjčevićevoj iznosi oko 37,9 miliona evra bez PDV-a, a izgradnju finansira Grad Zagreb.
Završetak radova planiran je najkasnije do kraja 2026. godine.
(b92)
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