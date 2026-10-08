Đani nasmijao sve u studiju: Ovo što je uradio šokiralo i Amidžića

U posljednjem izdanju emisije „Amidži šou“ u studiju su se okupili Đani, Emir Brunčević, Nadica Ademov, Atina Ferari, Maja Marinković i Asmin Durdžić.

Emisija je bila posvećena aktuelnim temama iz privatnog i poslovnog života gostiju, uz muziku, razgovore i zabavne segmente.

Đani je govorio o svojoj karijeri i porodici, dok su ostali gosti otvorili teme od novih muzičkih projekata i privatnog života do aktuelnih emotivnih odnosa.

Ipak, jedan od trenutaka koji je posebno privukao pažnju dogodio se upravo tokom Đanijevog razgovora sa Ognjenom Amidžićem. Pjevač je u svom prepoznatljivom šaljivom maniru zatražio od voditelja da mu se približi. Zatim ga je poljubio u nos.

Amidžić je prihvatio Đanijevu šalu. Ostali gosti reagovali su smijehom, a čitava scena ubrzo je privukla pažnju i na društvenim mrežama.

Đanijevo gostovanje, međutim, nije se svelo samo na ovaj nesvakidašnji trenutak. Pjevač je tokom emisije govorio i o supruzi Slađani Trajković, njenom zdravstvenom stanju, ali i o nekim greškama iz njihovog bračnog života, prenosi Elita.rs