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Riješena misterije crvenih ruža na grobu Halida Bešlića

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07.10.2026 16:10

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Ријешена мистерије црвених ружа на гробу Халида Бешлића
Foto: Printscreen Youtube

Misterija crvenih ruža koje su osvanule na grobu legendarnog pevača Halida Bešlićana prvu godišnjicu njegove smrti je riješena – riječ je o tajnom, emotivnom gestu regionalne muzičke zvijezde Zdravka Čolića Čole.

Proslavljeni pjevač je, želeći da oda počast svom dugogodišnjem prijatelju i kolegi, organizovao isporuku ovog simbola vječnog sjećanja preko zajedničkog bliskog kruga ljudi u Sarajevu.

Dan ranije, Čolić je lično zamolio bivšeg bosanskohercegovačkog diplomatu Mirsada Muhovića da u njegovo ime odnese crvenu ružu i pokloni se sjenama nezaboravnog pjevača.

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Iza jedne ruže na vječnoj kući Halida Bešlića stoji priča o neraskidivom prijateljstvu tri velike ličnosti. Mirsad Muhović, koji je preuzeo na sebe ovaj povjerljivi zadatak, nije bio samo Čolićev posrednik, već i jedan od najbližih Bešlićevih životnih saputnika.

Njihovo drugarstvo obilježili su svakodnevni rituali i uzajamna podrška. Nedjeljna kafa kao tradicija: Muhović i Bešlić godinama su se redovno sastajali u istom sarajevskom kafiću. Ti susreti su bili obavezni gotovo svake nedjelje, a nerijetko i češće, kada su uz razgovor dijelili svakodnevicu.

Diplomatija i muzika pod ruku: Gdje god je Muhović službovao kao diplomata Bosne i Hercegovine u svijetu, Halid Bešlić je dolazio da održi koncerte. Nakon uspješnih nastupa, zajednički uspjesi uvijek su se proslavljali u krugu najbližih.

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Odlazak muzičke legende, koji se dogodio 7. oktobra prošle godine, ostavio je neopisivu prazninu u regionu, ali je najteže pogodio njegove najbliže prijatelje. Prema riječima izvora bliskih porodici, bivši bosanskohercegovački diplomata Muhović izuzetno je teško podnio Halidovu smrt.

Ipak, tugovanje je pretvorio u čuvanje uspomene. Muhović redovno obilazi grob svog prijatelja, ne dozvoljavajući da izblijedi sjećanje na čovjeka čiji je glas decenijama spajao ljude širom Balkana. Crvena ruža Zdravka Čolića, koja je zahvaljujući njemu prva stigla na odredište, samo je još jedan dokaz da najveći umjetnici nikada ne zaboravljaju svoje prave drugove.

(Kurir)

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Halid Bešlić

Zdravko Čolić

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