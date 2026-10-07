Marija Šerifović otkrila nešto neočekivano: "To gotovo niko ne zna"

Marija Šerifović poznata je po tome što svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, a svojim ponašanjem često ostavlja utisak osobe koja je čvrsta, direktna i ne pada lako na emocije.

Ipak, pjevačica je sada, sasvim spontano, otkrila jednu stranu svoje ličnosti za koju mnogi vjerovatno nisu znali.

Marija se oglasila dok je gledala film, a u jednom trenutku na ekranu se pojavio par koji se strastveno ljubi. Iako nikada nije važila za nekoga ko javno pokazuje romantičnu stranu, prizor ju je očigledno naveo da prizna nešto o sebi.

Naime, Marija je otkrila da je zapravo romantičan tip osobe, što je mnogima možda bilo iznenađenje, budući da je svoju emotivnu stranu rijetko pokazivala pred javnošću.

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"Lično smatram da ne postoji romantičnija osoba od mene. Šteta što to gotovo niko ne zna", stajalo je u njenoj objavi.

Njena spontana reakcija pokazala je da iza ozbiljnog i direktnog nastupa ipak postoji i ona nježnija strana, koju pjevačica ne pokazuje često.

Marija je tokom godina bezbroj puta dokazala da umije da bude veoma otvorena kada govori o svom životu, ali ovakvi detalji iz njene privatnosti rijetko dospiju u prvi plan. Upravo zato je njeno priznanje privuklo pažnju, posebno jer je došlo potpuno spontano, dok je uživala u filmskoj priči.