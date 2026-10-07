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Zoran Marjanović pretučen zbog 20 godina mlađe djevojke?

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07.10.2026 08:41

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Зоран Марјановић претучен због 20 година млађе дјевојке?

Zoran Marjanović je tokom noći između petka i subote brutalno pretučen u jednom stanu na Paliluli. Zoran je usled udarca pištoljem u glavu zadobio kontuziju mozga, a ostao je i bez zuba.

Marjanović se tada oglasio za Kurir i dao kratku izjavu.

"Ja sam obilježen, ja sam prodao kuću zbog svega... Namjestili su mi u stanu na Karaburmi", bilo je sve što je uznemireni Zoran rekao.

U međuvremenu je Zoran došao sebi, pa se oglasio na društvenoj mreži Fejsbuk, gdje je demantovao naslove u medijima, pa čak i svoje riječi. Zoran je potom naglasio da osobu koja ga je napala ne poznaje i da se s njom ranije nije susretao.

zoran marjanovic foto telegraf marko tomicwebp

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Zoran Marjanović nakon prebijanja: Namjestili su me u stanu

"Zaista ne znam o kom licu je riječ, nije mi ni poznanik, a kamoli prijatelj. Neću dozvoliti da se od svega pravi priča koja nema veze sa istinom", poručio je.

Zadržala se sa drugim muškarcem

Nije nepoznato da se javne ličnosti u ovakvim situacijama oglašavaju i govore o temi čiji su akteri, a onda nekim čudom ipak odluče da povuku svoju riječ i preokrenu priču. No, kako se nezvanično saznaje, prema dosadašnjoj istrazi, Zoran Marjanović je dobio batine zbog dvadeset godina mlađe djevojke.

On je u stan na Paliluli došao na žurku koja je tu bila organizovana, a njegova djevojka je sa osobom koja je bila na zabavi otišla napolje da kupe nešto na trafici. Kako se dugo nisu vraćali, to je uznemirilo Zorana i navelo ga da posumnja u svoju partnerku, ali i u momka koji je otišao s njom. Kad su se vratili, nastao je haos, o kome se četiri dana nakon incidenta i dalje piše i priča.

Odbija saradnju s policijom

Podsjetimo, kako je Mladen Mijatović izjavio u jutarnjem programu na televiziji Pink, Zoran nije htio da komunicira s policijom o ovom slučaju.

"Oni su najvjerovatnije konzumirali alkoholna pića. Izvjesno je da Marjanović ne želi da sarađuje s policijom kako ne bi otkrio identitet osobe koja ga je pretukla, policija svojim metodama i operativnim radom radi na identifikaciji i lociranju tog muškarca", otkrio je tada Mladen.

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Zoran Marjanović

prebijanje

ispovijest

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