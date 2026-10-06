Anabela Atijas završila na operaciji: Tri sedmice ne izlazi iz kuće, otkazala sve

Pjevačica prolazi kroz zahtjevan period mirovanja nakon zahvata na očima, a povratak obavezama uslijediće tek nakon potpunog oporavka.

Anabela Atijas prije tri sedmice podvrgnula se zahvatu na očima, nakon kojeg je primorana potpuno promijeniti svakodnevni ritam.

Tokom intervencije urađena joj je promjena sočiva, a naredne sedmice zahtijevaju poseban oprez kako bi se izbjegle moguće komplikacije.

Zbog preporuka ljekara i potrebe da zaštiti oči od mogućih infekcija, pjevačica gotovo tri sedmice vrijeme provodi u svom domu i maksimalno miruje.

Strogo mirovanje

Ovakav način života Anabeli teško pada jer nije osoba koja voli dugo da bude zatvorena u kući. Posebno joj nedostaju druženja s najbližima i uobičajene aktivnosti.

Ipak, svjesna je da je sada najvažnije da posluša ljekare i ne pokušava da ubrza proces oporavka.

Zbog zdravstvene situacije morala je odgoditi i ranije dogovorene nastupe, pa je njena poslovna agenda trenutno stavljena po strani.

Povratak tek nakon oporavka

Pjevačica želi da se svakodnevnim obavezama vrati tek kada bude sigurna da je oporavak prošao kako treba.

Iako joj pauza od posla teško pada, odlučna je da ništa ne rizikuje i da se pridržava svih preporuka stručnjaka.

Anabela je posljednjih godina često privlačila pažnju i svojim izgledom, a u javnosti je hvaljena zbog mladolikog izgleda i forme.

Sada je, međutim, prioritet njeno zdravlje, dok će povratak na scenu sačekati dok za to ne dobije zeleno svjetlo ljekara, piše Avaz