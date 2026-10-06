Pronađeno beživotno tijelo poznatog glumca

Američki glumac Robert Kelker-Keli preminuo je u subotu u svom domu u Misuriju.

Policija iz Sent Pitersa intervenisala je 3. oktobra, nešto poslije 20 časova, nakon prijave da se u jednoj kući nalazi muškarac bez svijesti koji ne pokazuje znakove života.

Kada su policajci i ekipe hitne pomoći stigli na lice mjesta, glumcu nije bilo pomoći, prenosi TMZ.

Prema dostupnim informacijama, Kelker-Keli je prethodno osjetio bol u grudima, nakon čega je izgubio svijest i prestao da diše.

Nadležni su nakon intervencije saopštili da istraga nije ukazala na okolnosti koje bi upućivale na nasilnu smrt. Ono što je zatečeno na mjestu događaja, prema navodima nadležnih, odgovaralo je zdravstvenom incidentu.

Detalji o tačnom uzroku smrti za sada nisu objavljeni.

Karijera obilježena kultnim sapunicama

Robert Kelker-Keli najveću popularnost stekao je ulogom Boa Brejdija u kultnoj sapunici „Days of Our Lives“, u kojoj je igrao od 1992. do 1995. godine i pojavio se u gotovo 600 epizoda. Prije toga nastupao je u seriji „Another World“, dok je tokom 2000-ih ostvario zapaženu ulogu i u seriji „General Hospital“.

Glumac je svojevremeno govorio i o iscrpljujućem tempu rada na setu, koji je, kako je isticao, ostavljao posljedice u vidu hroničnog umora. Prema njegovim riječima, ekipa je radila oko 90 sati nedjeljno, dok su dnevno snimali jednu do dvije epizode sa više od 120 stranica dijaloga.

Kelker-Keli je tada ispričao da je ustajao već u tri ujutru kako bi otišao u teretanu, nakon čega bi na setu provodio vrijeme od šest ujutru pa sve do kasnih večernjih sati. Opisujući tadašnji ritam, rekao je da su ih „radom tjerali do smrti“.

Optužbe i kontroverze iza kamera

Njegovu karijeru pratili su i navodi nekadašnjih kolega o problemima iza kamera. Glumica Liza Rina, njegova partnerka iz serije „Days of Our Lives“, iznijela je u svojim memoarima optužbe na njegov račun.

Rina ga je opisala kao „najvećeg nasilnika u Holivudu“, navodeći da je tokom zajedničkog rada, prema njenim tvrdnjama, ispoljavao verbalno zlostavljanje, pasivnu agresiju i manipulativno ponašanje.

Ove tvrdnje iznijete su u njenim memoarima i predstavljaju njenu verziju događaja.

Kelker-Keli nikada nije javno odgovorio na ove optužbe.