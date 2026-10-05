Policija kod vile Lepe Brene zbog drveta

Prava drama odigrala se ispred luksuzne vile balkanske muzičke zvijezde Lepe Brene na Bežanijskoj kosi, kada su uznemirene komšije bile prinuđene da pozovu policiju.

Kako saznaje dobro obaviješten izvor, uzrok intervencije bilo je veliko, dotrajalo stablo u komšiluku koje se srušilo nedaleko od samog ulaza u pevačicino dvorište, pri čemu je oštećen i jedan automobil.

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Budući da je pad drveta napravio pometnju i blokirao prolaz, ubrzo su se na licu mjesta okupili i znatiželjni prolaznici, a zbog gužve i sirena mnogi pomislili da se u Breninom domu dešava nešto alarmantno.

"Policija je odmah izašla na teren po pozivu ljudi iz komšiluka kako bi se utvrdile sve okolnosti i raščistio teren. Neki u prolazu su pogrešno protumačili situaciju i pomislili da je riječ o nečemu strašnom u kući pjevačice, ali su to bili ljudi koji nisu bili upućeni u detalje", navodi izvor blizak situaciji.

Nije se niko oglašavao

Izvor dodaje da niko iz vile slavne pjevačice tokom intervencije nije izlazio, a nadležni su brzo sanirali situaciju na terenu.

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Inače, ovo nije prvi put da se prepričavaju neprijatne situacije oko luksuznog zdanja Živojinovića. Podsjetimo, prije nekoliko godina takođe je vladala panika u ovom dijelu Bežanijske kose, kada je grom udario u stablo ispred Breninog doma, o čemu su brujali svi mediji.

(Alo)